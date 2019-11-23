РПЛ

Газета.RuГазета.RuТренер Семин восхитился игрой Крыховяка в матче РПЛ

Тамбов — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
29′
Гжегож Крыховяк
34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
35′
Владимир Обухов
39′
46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
47′
56′
Гжегож Крыховяк
65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
87′
90′+2′
Эдер
Брайан Идову
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин восхитился игрой польского легионера Гжегожа Крыховяка в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова". Об этом сообщает официальный сайт "железнодорожников".
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