Главный тренер "Сочи" Александр Точилин, комментируя поражение от ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ, ответил на вопрос о возможной отставке. Сочинцы потерпели поражение со счётом 2:3, они в итоге не смогли покинуть последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Тренер «Сочи» ответил на вопрос об отставке после поражения от ЦСКА

Происшествия На Украине застрелили адвоката по делу Вороненкова В Украине застрелен адвокат одного из подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, по данным УНН, мужчина найден мёртвым в лесу на Житомирщине.

Политика Армия Боливии проведет операцию против незаконных вооруженных групп "Военное командование распорядилось провести воздушную и наземную операции для нейтрализации вооруженных групп, которые действуют вне закона", - сказано в заявлении командования для прессы.

Политика В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

Происшествия СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ В Сети появилось видео, на котором показано, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку пакеты, в которых, предположительно, находятся останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Экономика Украинскому электричеству предрекли подорожание Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.

Общество Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.