Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский высказался об эпидемии ангины в команде перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».

Тренер «Сочи» прокомментировал ситуацию с ангиной в команде

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