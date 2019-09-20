«Спартак» расстанется с Олегом Кононовым до конца сезона. Такое мнение в интервью RT высказал экс-нападающий московской команды Сергей Юран. Эксперт заявил, что тренер несёт ответственность за трансферные ошибки красно-белых и должен задуматься о том, чтобы подать в отставку самостоятельно.

Бывшие футболисты и тренеры «Спартака» выступают за отставку Кононова

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