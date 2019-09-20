Футбол

Вести.RuВести.RuТренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Уфы" в десятом туре чемпионата России по футболу заявил, что его команде нужно работать, чтобы добиться положительного результата. Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
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