— Сегодня капитаном был Самюэль Жиго.

с чего всё началось

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско заявил, что лимит на легионеров в чемпионате России не создаёт ему проблем. У нас есть русские ребята на каждой позиции, это не проблема.

Тренер «Спартака» Тедеско не увидел проблемы в лимите на легионеров

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