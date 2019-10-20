Футбол
News.ruТренер «Спартака» Тедеско не увидел проблемы в лимите на легионеров
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско заявил, что лимит на легионеров в чемпионате России не создаёт ему проблем. У нас есть русские ребята на каждой позиции, это не проблема.
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— Сегодня капитаном был Самюэль Жиго.Sport24.ru03:00
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Футбол
«Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:31
Происшествия
Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий
Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Пугачева написала, на кого похож сын Собчак
Российская певица Алла Пугачева заявила, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон похож на своего дедушку, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
URA.Ru вчера в 05:33
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Российская газета 06:25
Армия и оружие
Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии
РИА Новости 07:39
Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 0:0 (1-й тайм)
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву в рамках девятого тура английской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 10:36
Единоборства
Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором
RT на русском вчера в 13:23
Игры
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
3DNews вчера в 15:08
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.
РИА Новости 09:05
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 18 октября в 12:03
Происшествия
В Чехии автобус с украинцами вылетел с трассы и перевернулся
Как сообщает портал телеканал "112 Украина", машина вылетела с трассы и перевернулась. В результате различные травмы получили 10 человек.
Московский Комсомолец 11:25
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru вчера в 05:04
Происшествия
При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.
RT на русском 10:28
Армия и оружие
В Минобороны РФ назвали цели создания «Военно-строительной компании»
В пятницу, 18 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании».
RuNews24.ru 18 октября в 20:25
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Футбол
Тренировку «Баварии» остановили из-за подозрения на инфаркт Толиссо
Полузащитнику футбольного клуба «Бавария» Корентину Толиссо стало плохо во время тренировки немецкой команды, которую пришлось прервать из-за инцидента.
News.ru 10:46
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат вчера в 15:30
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Происшествия
В Тюмени загорелся полимерный завод
REGNUM 11:14
Политика
В Британии начали операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit
Британские власти запускает операцию Yellowhammer, которая была создана на случай Brexit без сделки. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Газета.Ru 10:19
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про войну в Донбассе
Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвинила экс-главу государства Петра Порошенко в том, что он врал о реализации Киевом Минских договоренностей, призванных урегулировать вооруженное противостояние на территории Донбасса.
Журналистская правда вчера в 07:28
Футбол
Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ». Уже в третий раз
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бин Салман готовит очередное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».
Sport24.ru 07:55
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Авто
Появились первые изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня вчера в 11:37