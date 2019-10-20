Футбол

News.ruNews.ruТренер «Спартака» Тедеско не увидел проблемы в лимите на легионеров

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско заявил, что лимит на легионеров в чемпионате России не создаёт ему проблем. У нас есть русские ребята на каждой позиции, это не проблема.
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