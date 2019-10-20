Футбол
News.ruТренер «Спартака» Тедеско не увидел проблемы в лимите на легионеров
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско заявил, что лимит на легионеров в чемпионате России не создаёт ему проблем. У нас есть русские ребята на каждой позиции, это не проблема.
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— Сегодня капитаном был Самюэль Жиго.Sport24.ru03:00
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Происшествия
СК заявил о незаконности возведения разрушенных под Красноярском дамб
RT на русском 07:24
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Газета.Ru вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук решилась на увеличение груди
24-летняя экс-участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук недавно решилась на ответственный шаг.
Телепрограмма 08:30
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Экономика
Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии
12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.
Известия вчера в 12:11
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Политика
Великобритания запустила особый план по жесткому Brexit
Гоув добавил, что у Великобритании есть все средства и возможности, чтобы успеть осуществить Brexit в октябре, соответствующие сроки закреплены в соглашении с Брюсселем.
Lenta.ru 06:14
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в Центральной России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон.
РИА Новости вчера в 23:18
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 18 октября в 12:36
Общество
Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Газета.Ru 01:46
Спорт
Сборная Уэльса вышла в полуфинал Кубка мира по регби
ТАСС Спорт 05:22
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Российская газета 06:25
Футбол
Григорян после поражения «Тамбова» подал в отставку
Life.ru вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом
Сына Тимати, маленького Ратмира, уже познакомили со старшей сестрой – 5-летней Алисой. Произошло это вполне современно – по видеосвязи.
Телепрограмма 17 октября в 09:51
Общество
Основатель Space X Илон Маск оценил качество российского образования
Основатель Tesla и Space X Илон Маск, выступивший на краснодарском форуме «Дело за малым!», назвал российское образование хорошим.
РБК 18 октября в 18:33
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзаменов
Граждане Украины и Белоруссии смогут получать статус носителей русского языка без прохождения собеседования.
Мойка78 вчера в 07:56
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили перепалку в сети
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вступил в перепалку с Конором Макгрегором в социальных сетях, в одном из сообщений назвав ирландца "насильником".
Газета.Ru 07:08
Политика
Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", посвященном 75-летию МГИМО, рассказал о дипломатической "разводке" США после победы Дональда Трампа на выборах.
РИА Новости 07:47
Авто
Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня 03:43
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Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике
Российский президент Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется внутренними делами страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:20
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Футбол
Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с «Сочи»
Первый Тульский 00:40
Гаджеты
В России начались продажи кнопочного телефона Nokia 110
The GEEK 18 октября в 13:41