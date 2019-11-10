РПЛ

Газета.RuГазета.RuТренер «Спартака» Тедеско оценил игру Зобнина на фланге

Спартак — Крылья Советов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
3′
46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
63′
Виталий Лысцов
Деян Радоньич
71′
Срджан Мияйлович
74′
Александр Соболев
Раду Гынсарь
Зелимхан Бакаев
76′
Джордан Ларссон
Андре Шюррле
77′
Алекс Крал
80′
82′
Максим Карпов
Зелимхан Бакаев
83′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
84′
Наиль Умяров
Гус Тил
90′
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об игре полузащитника Романа Зобнина на фланге. В матче 16-го тура чемпионата России красно-белые обыграли самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0.
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