РПЛ
Газета.RuТренер «Спартака» Тедеско оценил уровень чемпионата России
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об уровне чемпионата России.
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Хороший. Каждый коллектив имеет сильных и опытных игроков, которые могут обращаться с мячом. Они все техничны. Тактический уровень тоже хорошимй. Команды имеют определенную идею, а также соответствующую подготовку.
— Доменико Тедеско, итальянский футбольный тренерГазета.Ru вчера в 09:38
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