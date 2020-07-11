Происшествия
ИзвестияТренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
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Общество
В Москве за сутки умерли 27 пациентов с подтвержденным коронавирусом
В столице за последние сутки скончались 27 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили 11 июля в оперативном штабе.
Известия 15:59
Общество
Более 1260 школьников Балашихи сдали ЕГЭ по математике
РИАМО в Балашихе вчера в 09:36
Политика
Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО
Российская газета 17:02
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК 13:56
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru 16:19
Шоу-бизнес
Старшая дочь Тарасова и Костенко отметила день рождения
10 июля старшая дочь супружеской пары Милана отметила свой день рождения.
RuNews24.ru 13:52
Кино
Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев
Что касается старых героев, то в новом сезоне зрители не увидят мать и отца Ольга Николаевны, так как воплотившие их образы известные актеры Ольга Аросева и Владимир Зельдин покинули этот бренный мир.
Evo-rus.com 14:50
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
Происшествия
В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:21
Кино
Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Газета.Ru 13:50
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа «Формулы-2» в Австрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.
Известия 16:19
Армия и оружие
В США рассказали о способности Украины «взрывать российские танки»
Piter.tv вчера в 03:30
Общество
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Космос
США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны
Discover24 04:23
Шоу-бизнес
Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам
Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах.
Evo-rus.com 06:46
Космос
Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс
Только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно отправили миссии на орбиту Красной планеты, в то время как Китай готовится к запуску своего первого марсохода в конце этого месяца.
ГЛАС.RU вчера в 03:13
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.
РИА Новости 11:20
Шоу-бизнес
240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть
Сын художника Никаса Сафронова решил срочно похудеть, после того, как во время секса едва не покалечил возлюбленную.
Территория новостей 05:07
Кино
Новый боевик Нолана, артхаус и корейский зомби-апокалипсис. Что и когда мы будем смотреть в прокате?
В России уже снято большинство ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом, однако во многих регионах кинотеатры до сих пор закрыты.
Дождь 15:22
Армия и оружие
Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке
На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
Газета.Ru 16:43
Экономика
Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер 10:04
Политика
Лукашенко назвал право жить в Белоруссии выстраданным
Белорусский народ пережил немало несчастий и бед, но ни перед кем не вставал на колени и выстрадал право жить в своем государстве.
Lenta.ru 16:20