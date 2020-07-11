Происшествия

ИзвестияИзвестияТренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
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Ужасная неделя Тедеско: удалился до конца чемпионата, оштрафовали на 500 тысяч, отдал мошенникам еще 250 😔

Sports.ru16:53

Мошенник обманул Тедеско на 250 тысяч рублей

Metaratings13:07

Источник: Тедеско в Сочи стал жертвой мошенников, переслав им 250 тыс. рублей

Чемпионат13:32

СМИ: Тедеско стал жертвой мошенников. Он отдал им крупную сумму денег

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СМИ: Тедеско отдал мошенникам 250 тысяч рублей, «Спартак» обратился в полицию

Матч ТВ13:51

Тедеско перевел 250 тыс. рублей мошенникам, представившимся сотрудниками «Спартака»

Sport24.ru13:03

Стали известны подробности обмана Тедеско, который перевел мошенникам 250 тысяч рублей

Спорт-Экспресс14:51
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 17:34, Ашберн
Общество

В Москве за сутки умерли 27 пациентов с подтвержденным коронавирусом

В столице за последние сутки скончались 27 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили 11 июля в оперативном штабе.
Известия 15:59
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Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске

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Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ 10:49
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Более 1260 школьников Балашихи сдали ЕГЭ по математике

РИАМО в Балашихе вчера в 09:36
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Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО

Российская газета 17:02
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Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае

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Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК 13:56
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Происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
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Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru 16:19
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Старшая дочь Тарасова и Костенко отметила день рождения

10 июля старшая дочь супружеской пары Милана отметила свой день рождения.
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Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев

Что касается старых героев, то в новом сезоне зрители не увидят мать и отца Ольга Николаевны, так как воплотившие их образы известные актеры Ольга Аросева и Владимир Зельдин покинули этот бренный мир.
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
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Шоу-бизнес

Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
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Происшествия

В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Кино

Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel

Газета.Ru 13:50
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Автоспорт

Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа «Формулы-2» в Австрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.
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Армия и оружие

В США рассказали о способности Украины «взрывать российские танки»

Piter.tv вчера в 03:30
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Общество

В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку

Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
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Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе

ТАСС 09 июля в 12:17
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Происшествия

Два человека погибли, трое пострадали при ДТП на севере Москвы

РИА Новости 17:22
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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС 03:02
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Космос

США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны

Discover24 04:23
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Шоу-бизнес

Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах.
Evo-rus.com 06:46
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Космос

Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс

Только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно отправили миссии на орбиту Красной планеты, в то время как Китай готовится к запуску своего первого марсохода в конце этого месяца.
ГЛАС.RU вчера в 03:13
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.
РИА Новости 11:20
Шоу-бизнес

240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть

Сын художника Никаса Сафронова решил срочно похудеть, после того, как во время секса едва не покалечил возлюбленную.
Территория новостей 05:07
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Кино

Новый боевик Нолана, артхаус и корейский зомби-апокалипсис. Что и когда мы будем смотреть в прокате?

В России уже снято большинство ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом, однако во многих регионах кинотеатры до сих пор закрыты.
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Армия и оружие

Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке

На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
Газета.Ru 16:43
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Экономика

Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров

Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
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Лукашенко назвал право жить в Белоруссии выстраданным

Белорусский народ пережил немало несчастий и бед, но ни перед кем не вставал на колени и выстрадал право жить в своем государстве.
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