Происшествия
ИзвестияТренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru 16:19
Шоу-бизнес
В сети показали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко
Popcornnews.ru вчера в 04:00
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
Политика
Лукашенко назвал право жить в Белоруссии выстраданным
Белорусский народ пережил немало несчастий и бед, но ни перед кем не вставал на колени и выстрадал право жить в своем государстве.
Lenta.ru 16:20
Футбол
Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Чемпионат 14:50
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Проект будет называться «The Sims Spark’d». Первая серия выйдет на экраны семнадцатого июля на ТВ-канале TBS.
CT news вчера в 08:36
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе
Сирийские военные в пятницу отразили атаку боевиков на свои позиции в провинции Идлиб, где был объявлен режим прекращения огня.
ТАСС 15:04
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня»
В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать.
Evo-rus.com 07:36
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 09 июля в 12:43
Здоровье
Брянский Роспотребнадзор на 12 тысяч рублей ищет вирусолога
Как сообщают журналисты ведущих СМИ региона, брянский Центр гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре ищет врача-вирусолога.
РИА Стрела 10:23
Армия и оружие
Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке
На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
Газета.Ru 16:43
Экономика
Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер 10:04
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11:19
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.
РИА Новости 11:20
Энергетика
Импорт газа на Украину за сутки превысил рекорд 2014 года
Импорт газа из Евросоюза на Украину достиг отметки 70 млн куб. м за сутки, что стало рекордным показателем с 2014 года.
Известия 16:19
Футбол
«Лацио» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Италии
Футболисты "Лацио" потерпели третье поражение подряд в чемпионате Италии, уступив "Сассуоло" в матче 32-го тура.
РИА Новости 13:30
Хоккей
Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий
Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
Политика
Голунов раскритиковал Навального за высказывания о Сафронове
Голунов ответил на высказывания скандального блогера постом, в котором жестко раскритиковал "борца за все хорошее против всего плохого".
ПолитРоссия 10:01
Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Наука
Искусство киригами поможет создать роботов нового поколения
Ученые надеются, что их разработка станет чем-то большим, нежели просто красивой игрушкой, поскольку на базе этой платформы также можно производить новые виды медицинского оборудования.
Популярная механика 13:31
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
ToDay News Ufa вчера в 07:12