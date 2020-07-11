Происшествия

ИзвестияИзвестияТренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
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Ужасная неделя Тедеско: удалился до конца чемпионата, оштрафовали на 500 тысяч, отдал мошенникам еще 250 😔

Sports.ru16:53

СМИ: Тедеско отдал мошенникам 250 тысяч рублей, «Спартак» обратился в полицию

Матч ТВ13:51

Стали известны подробности обмана Тедеско, который перевел мошенникам 250 тысяч рублей

Спорт-Экспресс14:51

СМИ: Тедеско стал жертвой мошенников. Он отдал им крупную сумму денег

Sport.ru13:30

Мошенник обманул Тедеско на 250 тысяч рублей

Metaratings13:07

Тедеско перевел 250 тыс. рублей мошенникам, представившимся сотрудниками «Спартака»

Sport24.ru13:03

Источник: Тедеско в Сочи стал жертвой мошенников, переслав им 250 тыс. рублей

Чемпионат13:32
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Общество

В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала

BFM.ru 02:40
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Шоу-бизнес

Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
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Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ 10:49
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Происшествия

Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске

Известия 17:16
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Происшествия

Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru 16:19
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Шоу-бизнес

В сети показали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко

Popcornnews.ru вчера в 04:00
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
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Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
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Политика

Лукашенко назвал право жить в Белоруссии выстраданным

Белорусский народ пережил немало несчастий и бед, но ни перед кем не вставал на колени и выстрадал право жить в своем государстве.
Lenta.ru 16:20
Футбол

Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Чемпионат 14:50
Происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
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Культура

Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года

Проект будет называться «The Sims Spark’d». Первая серия выйдет на экраны семнадцатого июля на ТВ-канале TBS.
CT news вчера в 08:36
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Армия и оружие

Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

Сирийские военные в пятницу отразили атаку боевиков на свои позиции в провинции Идлиб, где был объявлен режим прекращения огня.
ТАСС 15:04
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Музыка

Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня»

В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать.
Evo-rus.com 07:36
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Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 09 июля в 12:43
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Здоровье

Брянский Роспотребнадзор на 12 тысяч рублей ищет вирусолога

Как сообщают журналисты ведущих СМИ региона, брянский Центр гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре ищет врача-вирусолога.
РИА Стрела 10:23
28
Армия и оружие

Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке

На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
Газета.Ru 16:43
1
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС 03:02
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Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся на столицу грозе с дождем

Интерфакс 07:34
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Экономика

Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров

Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер 10:04
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Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11:19
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским

Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.
РИА Новости 11:20
Энергетика

Импорт газа на Украину за сутки превысил рекорд 2014 года

Импорт газа из Евросоюза на Украину достиг отметки 70 млн куб. м за сутки, что стало рекордным показателем с 2014 года.
Известия 16:19
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Футбол

«Лацио» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Италии

Футболисты "Лацио" потерпели третье поражение подряд в чемпионате Италии, уступив "Сассуоло" в матче 32-го тура.
РИА Новости 13:30
Хоккей

Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий

Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
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Политика

Голунов раскритиковал Навального за высказывания о Сафронове

Голунов ответил на высказывания скандального блогера постом, в котором жестко раскритиковал "борца за все хорошее против всего плохого".
ПолитРоссия 10:01
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Общество

ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса

За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
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Наука

Искусство киригами поможет создать роботов нового поколения

Ученые надеются, что их разработка станет чем-то большим, нежели просто красивой игрушкой, поскольку на базе этой платформы также можно производить новые виды медицинского оборудования.
Популярная механика 13:31
Кино

Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии

ToDay News Ufa вчера в 07:12
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