Происшествия

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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
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Мошенник обманул Тедеско на 250 тысяч рублей

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Источник: Тедеско в Сочи стал жертвой мошенников, переслав им 250 тыс. рублей

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СМИ: Тедеско стал жертвой мошенников. Он отдал им крупную сумму денег

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СМИ: Тедеско отдал мошенникам 250 тысяч рублей, «Спартак» обратился в полицию

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Тедеско перевел 250 тыс. рублей мошенникам, представившимся сотрудниками «Спартака»

Sport24.ru13:03

Стали известны подробности обмана Тедеско, который перевел мошенникам 250 тысяч рублей

Спорт-Экспресс14:51

«Спартак» подал заявление в полицию. Тедеско перевел мошенникам 250 тысяч рублей

Sports.ru13:47
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Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

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«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ

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Семак объяснил отсутствие Дзюбы и Азмуна в матче с «Ахматом»

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак объяснил отсутствие нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в матче 28-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
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