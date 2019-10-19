Футбол
Вести.RuТренер «Спартака» Тедеско: рассчитываем на успех в матче с «Рубином»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура российской премьер-лиги с казанским "Рубином".
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Тедеско начнет доминировать с первого же матча. Прогнозы на «Спартак» — «Рубин»
Sport24.ruвчера в 19:50
Первая открытая тренировка Тедеско и погоня Гулиева за Айртоном. Фото из Тушино
Чемпионатвчера в 10:27
Тедеско начинает без лидеров, «Зенит» на подходе к функциональной яме и злой ЦСКА для «Уфы»
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Общество
В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц
Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика, объединив титулы чемпиона IBF и WBC
Российский боксер Артур Бетербиев, являющийся чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг, победил досрочно украинца Александра Гвоздика, отобрав у него титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и объединив их оба.
Политика
РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).
Политика
Эрдоган назвал невежливым письмо Трампа с призывом «не быть дураком»
Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал письмо, которое было им получено от американского коллеги Дональда Трампа.
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Центр исследования околоземных объектов NASA зафиксировал приближение к Земле астероида 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 км, сообщает «РИА Новости».
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Гаджеты
В декабре на конференции IEDM 2019 компания TSMC подробно расскажет о 5-нм техпроцессе
Наличие опытных чипов позволяет TSMC оценить возможности будущих полупроводников, выпущенных на базе нового техпроцесса, о чём компания подробно расскажет в декабре.
Технологии
Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России
Как сообщают РИА «Новости», боевая робототехническая платформа «Маркер» представлена на магнитогорском испытательном полигоне.
Политика
Трамп пригрозил CNN иском за «предвзятость»
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать иск против телекомпании CNN из-за ее предвзятости, передает Fox News.
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Общество
Народные приметы на 19 октября: когда выпадет снег
С 10 октября связаны и многочисленные народные приметы. Например, крестьяне определяли, когда выпадет снег.
Кино
Популярность «Джокера» в мировом прокате обошла США
Фильм Тодда Филлипса «Джокер» оказался более популярным на международном рынке, чем в Соединенных Штатах.
Политика
Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»
На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
Технологии
Искусственный интеллект проследит за соблюдением ТБ российскими нефтяниками
Искусственный интеллект вскоре будет контролировать соблюдение техники безопасности работниками нефтяной отрасли, заявили в Национальной технологической инициативе (НТИ), 19 октября сообщают РИА Новости.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина бросила мужа и улетела в Израиль с миллионером
20-летняя Шурыгина добавила, что страсть к мужу через какое-то время пропала и она начала относится к нему как к другу.
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Происшествия
При пожаре в Ярославской области погибли пятеро детей и один взрослый
Пятеро детей и один взрослый, по предварительной информации, погибли при пожаре в Ярославской области.
Политика
Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны.
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за здоровье актрисы
Как сообщает ToDay News Ufa, родные актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram призвали присоединиться к соборной молитве за здравие Анастасии Заворотнюк, которую предложила одна из подписчиц.
Общество
Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти»
Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
Фигурное катание
Туктамышева с помарками исполнила короткую программу на Skate America
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала короткую программу на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
Наука
До острова Наксос древние люди добрались еще 200 тысяч лет назад
Международная группа археологов выяснила, что остров Наксос в Греции неандертальцы и древние Homo sapiens заселили 200 тысяч лет назад.
Общество