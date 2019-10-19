Футбол
Вести.RuТренер «Спартака» Тедеско: рассчитываем на успех в матче с «Рубином»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура российской премьер-лиги с казанским "Рубином".
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Тедеско начнет доминировать с первого же матча. Прогнозы на «Спартак» — «Рубин»
Sport24.ruвчера в 19:50
Первая открытая тренировка Тедеско и погоня Гулиева за Айртоном. Фото из Тушино
Чемпионатвчера в 10:27
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Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
Происшествия
Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
Здоровье
Отказ от бюстгальтера признали опасным
Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным.
Происшествия
Задержана обокравшая банк 10 лет назад кассирша
Работавшая кассиром Аглемзянова беспрепятственно вынесла с работы 11,4 миллиона рублей и больше в банке не появлялась, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Фигурное катание
Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America
На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
Политика
В США потребовали признать «Азов» террористической организацией
Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
Происшествия
В Екатеринбурге грабитель ворвался в банк и застрелил посетителя
Политика
Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента
Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Политика
Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»
На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
Происшествия
СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Происшествия
При пожаре под Ярославлем погибли пять детей
Пятеро детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в городе Ростове Ярославской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
Футбол
Слуцкий пошутил над картонной копией Дзюбы
Главный тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий пошутил над нападающим сборной России и петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, передает "Спорт на Куличках". футболист в инстаграме опубликовал фотографию, на которой позирует вместе со своим бюстом из картона.
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Здоровье
Скворцова заявила о росте числа поликлиник в России
Количество медучреждений первичного звена увеличилось с 2014 года в России на 2 тысячи, сейчас работает более 60 тысяч подразделений, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Космос
NASA представило скафандры для полетов на Луну и Марс
Общество
В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Культура
Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Финансы
Доллар заметно упал в цене
Доллар заметно упал в цене Курс валют на 18 октября.
Политика
Клинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
Кино