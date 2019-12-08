Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России против "Ростова". Встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой гостей со счетом 4:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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