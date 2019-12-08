РПЛ

Газета.RuГазета.RuТренер «Спартака» Тедеско расстроен разгромным поражением от «Ростова»

Спартак — Ростов
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Ивелин Попов
22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
38′
Алекс Крал
42′
53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
72′
74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
77′
79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
80′
Эсекиэль Понсе
81′
83′
Бактиер Зайнутдинов
87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
90′+2′
Александр Саплинов
90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России против "Ростова". Встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой гостей со счетом 4:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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