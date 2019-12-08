РПЛ

Газета.RuГазета.RuТренер «Спартака» Тедеско расстроен разгромным поражением от «Ростова»

Спартак — Ростов
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Ивелин Попов
22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
38′
Алекс Крал
42′
53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
72′
74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
77′
79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
80′
Эсекиэль Понсе
81′
83′
Бактиер Зайнутдинов
87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
90′+2′
Александр Саплинов
90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России против "Ростова". Встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой гостей со счетом 4:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Доменико Тедеско: Иногда ты платишь высокую цену, используя молодых игроков

Советский спорт13:30

Рахимов оценил работу Тедеско на посту главного тренера «Спартака»

Sportbox.RU14:11

«Увидимся после перерыва, если я еще буду тут». Тедеско считает, что «Спартак» сыграл хорошо

Sport24.ru14:25

Рахимов оценил работу Тедеско на посту главного тренера «Спартака»

Матч ТВ14:11

Десятое место и всего 8 очков: Тедеско сам оценил свой слабый старт в «Спартаке»

Спорт день за днем13:45

«Спартак» — «Ростов» — 1:4, 8 декабря 2019, что сказали Тедеско и Карпин

Чемпионат14:25

Доменико Тедеско: «Не считаю, что „Спартак“ играл плохо»

Спорт-Экспресс13:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:57, Ашберн
Политика

В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» после саммита в Париже

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате", может оставить послевкусие разочарования.
Газета.Ru 06:58
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия 06:31
Политика

В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского

ТАСС 13:19
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости 10:00
Происшествия

В Петрозаводске произошел пожар на складе

"На улице Шотмана происходит горение здания склада на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 12:03
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
Lenta.ru 14:53
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Наука

Внешность динозавров трансформировалась при смене питания

Всех травоядных динозавров ученые из Великобритании и США разделили на две больших группы по устройству их жевательного аппарата и тому, как они его приобрели.
Дилетант 05:14
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
RT на русском 06 декабря в 23:00
Гаджеты

У Xiaomi есть уникальный сгибающийся смартфон с камерой-перевертышем

Представлен смартфон Asus ZenFone 6: аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, поворотная сдвоенная камера, экран без вырезов и цена от 40 000 рублей Этой весной был представлен смартфон Asus ZenFone 6, который был оснащен единственной камерой-перевертышем.
iXBT.com 14:06
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru вчера в 05:23
Футбол

Фанаты «Спартака» подрались между собой во время матча с «Ростовом»

Soccer.ru 12:07
Спорт

Российские пловцы завоевали четыре золота на чемпионате Европы

Российские пловцы продолжают успешные выступления на проходящем в шотландском Глазго чемпионате Европы.
Вести.Ru 13:54
Политика

Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве

РИА Новости 11:58
Политика

Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Lenta.ru 11:28
Политика

МИД: Позиция Зеленского будет неизменной на встрече в любом формате

В МИД Украины заявили, что позиция Владимира Зеленскому не будет меняться в зависимости от того, с кем из коллег он будет говорить в рамках саммита "нормандской четверки".
РЕН ТВ 13:47
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН 11:33
Происшествия

Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

РБК 03:09
Общество

ФСИН назвала провокацией видеообращения своих сотрудников

Ранее в сети пенсионеры и действующие сотрудники ФСИН Москвы объявили о начале акции «Бездомный полк», записав видеообращение.
РБК 14:49
Политика

В Минске начался митинг против интеграции с Россией

Говорит Москва вчера в 06:15
Футбол

Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»

«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
Спорт-Экспресс 12:26
Экономика

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
РБК 06 декабря в 14:08
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

Российская газета 14:14
Политика

Соратник Ельцина рассказал о просьбе Крыма в 1991 году

Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
РИА Новости 13:10
Космос

Определен способ полетов на другие планеты

Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Lenta.ru 11:54
Общество

Плющенко сделал неудачный прыжок и пробил трубу с водой

При падении Плющенко пробил трубку, используемую для заливки катка, и из нее начал бить фонтан воды.
Lenta.ru 12:50
Кино

Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

CyberSport.ru вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Вера Брежнева с раздвинутыми ногами шокировала Максима Галкина

Вера Брежнева предстала перед любимыми фанатами в образе сексуального ученого-изобретателя с раздвинутыми ногами.
Актуальные Новости 10:16
Футбол

Александр Бубнов: «А нужно ли было убирать Кононова?»

Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал итоги заключительного матча 19-го тура чемпионата России "Спартак" — "Ростов" (1:4).
Sportbox.RU 14:14
Единоборства

Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
FightTime.ru 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное