Футбол
РИА НовостиТренер «Спартака»: было бы интересно поговорить с Черчесовым
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сказал, что хотел бы встретиться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, ему было бы интересно поговорить со своим коллегой. Сборная России досрочно вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2020.
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В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
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Представители «Первого канала» заявили, что программа «Прожекторперисхилтон» закрылась в 2012 году из-за контракта ведущего Сергея Светлакова с другим каналом.
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Кузов в течение первых 5-6 лет использования машины сохраняется хорошо, но позже многочисленные очаги коррозии возникают на колесных арках, днище и порогах.
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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
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На Украине заявили о «печальном сценарии» без авиасообщения с Россией
«Если Украина не начнет в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — считает он.
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Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.
Космос
Бур станции InSight сохранил равновесие и сможет продолжить работу
Бур установки HP3 марсианской станции InSight сохраняет свое равновесие и не падает — к такому выводу пришла команда инженеров, проанализировав снимки процесса отвода ковша, который обеспечивал буру необходимое трение о грунт.
Общество
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The National Interest напомнил о последнем секретном самолете СССР
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Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
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Парикмахер нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра был найден мертвым в гостинице в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.