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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сказал, что хотел бы встретиться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, ему было бы интересно поговорить со своим коллегой. Сборная России досрочно вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2020.
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