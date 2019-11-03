Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сказал, что хотел бы встретиться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, ему было бы интересно поговорить со своим коллегой. Сборная России досрочно вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

Тренер «Спартака»: было бы интересно поговорить с Черчесовым

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