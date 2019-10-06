Футбол

Вести.RuВести.RuТренер «Спартака»: наши футболисты боялись сами себя

Краснодар — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Маркус Берг
3′
Сергей Петров
20′
33′
Резиуан Мирзов
45′
Джордан Ларссон
Руслан Камболов
Кайо Панталеао
46′
Кристоффер Ольссон
64′
Кристиан Рамирес
67′
69′
Джано Ананидзе
Гус Тил
Кайо Панталеао
70′
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
70′
Маркус Берг
Даниил Уткин
81′
81′
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
Ари
85′
Кайо Панталеао
89′
90′
Илья Кутепов
90′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
90′+2′
Георгий Джикия
90′+2′
Георгий Джикия
Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Сергей Кузнецов после поражения клуба "Краснодару" (1:2) в матче 12-го тура чемпионата России признался, что у его подопечных не задался старт встречи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тренер «Спартака»: наши футболисты боялись сами себя

Вести.Ru16:35

Сергей Кузнецов — о матче с «Краснодаром»: «Спартак» боялся сам себя»

Sportbox.RU15:43

Кузнецов: «Начало матча было обескураживающим, игроки „Спартака“ как будто боялись себя»

Sport24.ru14:36

Тренер «Спартака» Кузнецов: я всего лишь помощник Кононова

Чемпионат15:35

Сергей Кузнецов: «Кононов? Сложно давать какую-либо оценку кроме негативной»

Спорт-Экспресс15:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:01, Вашингтон
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка

Известия 14:42
Происшествия

На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей

РИА Новости 14:14
Политика

Опубликовано видео отдыха Путина в тайге

Появилось видео прогулки президента России Владимира Путина по сибирской тайге накануне дня рождения.
Известия 18:25
Политика

Умер вице-спикер Совета Федерации Бушмин

Евгений Бушмин, вице-спикер Совета Федерации, умер в воскресенье, 6 октября, сообщили РБК в аппарате комитета по регламенту верхней палаты.
РБК 10:25
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Политика

ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Гаджеты

Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru 04 октября в 16:06
Шоу-бизнес

Петросян смог прорваться в квартиру Степаненко

ФАН вчера в 05:25
Политика

Спикер Рады назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса

Одной из «красных линий» для нового закона об особом статусе Донбасса является проведение там выборов в соответствии с украинским законодательством.
РБК 16:37
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева вывезла все вещи из своей студии

Артистка даже перестала появляться школе-студии, которую открыла для одаренных детей.
StarHit.ru 12:00
Культура

Стала известна причина смерти актрисы Марины Куклиной

Живая Кубань 14:01
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Футбол

Соболев вызван в сборную России вместо Смолова

Спорт-Экспресс 09:25
Политика

Протестующие против формулы Штайнмайера вышли на Майдан

Тысячи людей собрались в центре Киева, чтобы выразить протест против подписания властями страны формулы Штайнмайера.
RT на русском 18:15
Армия и оружие

На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»

Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru вчера в 15:04
Политика

Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Российская газета вчера в 00:50
Технологии

PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra

Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
REGNUM 04 октября в 19:03
Музыка

Директор ДДТ объяснил, почему прервали выступление группы в Петербурге

РИА Новости 07:12
Фигурное катание

Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии

Народные новости вчера в 03:59
Культура

Художники из 11 стран поучаствуют в Московской биеннале искусства

Вечерняя Москва 04 октября в 10:09
Происшествия

Американскую студентку изнасиловали в Петербурге

Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Наука

Полностью парализованный француз смог ходить благодаря экзоскелету

Уникальный экзоскелет дал возможность двигаться 30-летнему парализованному жителю Франции. Этот костюм контролируется мозгом.
Росбалт вчера в 17:35
Гаджеты

Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне

Камеры последнего поколения iPhone 11 искажают изображение и не соответствуют статусу аппарата, скорее, походя на кадры, снятые бюджетниками.
OAnews вчера в 13:16
Политика

Украинские военные извинились, что «не сдохли» в Донбассе

РИА Новости 09:34
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости 08:35
Культура

Дмитрий Губерниев: «Я горжусь полученными наградами»

Известный спортивный комментатор и телеведущий, в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал о том, как он относится к главной российской телевизионной премии и описал свои эмоции после получения наград К премии ТЭФИ сейчас неоднозначное отношение, например, Познер даже вышел из состава жюри.
Комсомольская правда 04 октября в 12:24
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Футбол

Футболисты «Барселоны» разгромили «Севилью», завершив матч вдевятером

Футболисты "Барселоны" разгромили на своем поле "Севилью" в матче восьмого тура чемпионата Испании, завершив встречу на "Камп Ноу" вдевятером из-за двух удалений.
РИА Новости 17:16
Единоборства

Головкин одержал победу в бою против Деревянченко

Казахстанский боксер Геннадий Головкин завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в поединке против украинца Сергея Деревянченко.
ФАН 00:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное