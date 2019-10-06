Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Сергей Кузнецов после поражения клуба "Краснодару" (1:2) в матче 12-го тура чемпионата России признался, что у его подопечных не задался старт встречи.

Тренер «Спартака»: наши футболисты боялись сами себя

Происшествия СК проверит автоинспекторов, отпустивших пьяного судью Поводом для проверки стала видеозапись задержания управлявшего машиной в нетрезвом виде мужчины, который оказался судьей Ленинского районного суда Маратом Чепурных.

Политика В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения Президента России Владимира Путина, который в понедельник отмечает 67-летие, лично поздравил по телефону премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Авто «АвтоВАЗ» отзывает почти 4 тысячи Lada Granta АвтоВАЗ отзывает 3,9 тысячи машин Lada Granta из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Политика Возможный преемник Могерини высказался о санкциях против России 28 сентября члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.

Происшествия В двух министерствах в Ставропольском крае прошли обыски Силовики пришли в казенные учреждения в рамках расследования уголовных дел о хищении бюджетных средств, которые были выделены на строительство трех спортивных комплексов.

Религия РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.

Армия и оружие В США сравнили число танков России и НАТО Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.

Футбол Мамаев: изначально вообще не думал о «Ростове» Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в интервью собственной супруге Алане рассказал об адаптации в новом клубе.

Армия и оружие Трамп захотел вывести США из войны в Сирии Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.

Общество В Москву вернется сентябрьское тепло В Москву после холодов вернется сентябрьское тепло.

Политика Суд обязал Трампа показать налоговые декларации за 8 лет Нью-Йоркский суд постановил что американский президент Дональд Трамп должен предоставить прокуратуре свои налоговые декларации и отчеты о финансах за последние 8 лет.

Экономика Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.

Шоу-бизнес Лишившаяся рук Маргарита Грачева выходит замуж Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года муж из ревности отрубил кисти рук, выходит замуж, передает StarHit.

Общество Неожиданные симптомы рака назвал доктор Мясников При появлении симптомов онкологии тело человека меняется. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.

Автоспорт Квят объяснил, за что гонщики так любят трассу Гран-при Японии Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», рассказал, почему пилоты так любят трассу, на которой в ближайшие выходные пройдёт Гран-при Японии.

Здоровье Количество операций по трансплантации органов увеличилось в России Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в стране увеличилось число операций по трансплантации органов более чем в три раза за последние годы.

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

Кино Трейлер фильма о Децле появился в Сети В Сети появился первый трейлер фильма Романа Супера о Кирилле Толмацком.