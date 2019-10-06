Футбол

Вести.RuВести.RuТренер «Спартака»: наши футболисты боялись сами себя

Краснодар — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Маркус Берг
3′
Сергей Петров
20′
33′
Резиуан Мирзов
45′
Джордан Ларссон
Руслан Камболов
Кайо Панталеао
46′
Кристоффер Ольссон
64′
Кристиан Рамирес
67′
69′
Джано Ананидзе
Гус Тил
Кайо Панталеао
70′
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
70′
Маркус Берг
Даниил Уткин
81′
81′
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
Ари
85′
Кайо Панталеао
89′
90′
Илья Кутепов
90′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
90′+2′
Георгий Джикия
90′+2′
Георгий Джикия
Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Сергей Кузнецов после поражения клуба "Краснодару" (1:2) в матче 12-го тура чемпионата России признался, что у его подопечных не задался старт встречи.
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