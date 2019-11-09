Футбол

Sport.ruSport.ruТренер «Тамбова» объяснил победу в Ростове стечением обстоятельств

Понятно, какую кропотливую работу проделал тренерский штаб для того, чтобы поставить такую игру. Это очень опасная команда для любого соперника. Для нас обе победы в сезоне это, думаю, стечение обстоятельств, приводит слова Первушина "Матч ТВ".
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Тренер «Тамбова» объяснил победу в Ростове стечением обстоятельств

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Тренер «Тамбова»: «Наши победы над „Ростовом“ — стечение обстоятельств»

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Тренер «Тамбова» Первушин: победы в матчах с «Ростовом» — стечение обстоятельств

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Сергей Первушин: «Против „Ростова“ требуются быстрые ответные атаки»

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Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
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Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде в первом раунде боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
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В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой

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Фото обновленной Lada Vesta появились в Сети

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Венсан Кассель признался жене в любви на русском

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«Лестер» победил «Арсенал» и вышел на второе место в АПЛ

В матче 12-го тура АПЛ «Лестер» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 2:0.
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Преобразившуюся Ксению Собчак перепутали с Юлией Барановской

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В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
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В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

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Зеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ

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