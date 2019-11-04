Футбол
News.ruТренер «Тамбова» считает победы над «Ростовом» стечением обстоятельств
Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин отметил, что победа в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Ростовом» (2:1) является стечением обстоятельств. Для нас сегодняшняя победа, как и победа в первом круге, — стечение обстоятельств.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
Политика
Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ
Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.
РИА Новости 10:59
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Кино
На «Золотой глобус» претендуют 6 российских фильмов
Вести.Ru вчера в 21:40
Теннис
Новак Джокович посмеялся над Кареном Хачановым
GoTennis.ru 08:02
Происшествия
СМИ сообщили о деталях убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
Убийство девушки в квартире на улице Мойка в Санкт-Петербурге было совершено еще 7 ноября, сообщает издание 47News.
РБК 11:11
Политика
В МИД Ирана допустили выход страны из СВПД
Ранее посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад допустил выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае окончательного прекращения действия ядерной сделки.
RT на русском 12:44
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Происшествия
В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова
Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.
Газета.Ru 10:33
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Транспорт
Российских водителей начнут поощрять за аккуратное вождение
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам.
Газета.Ru 12:39
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru вчера в 03:22
Футбол
«Бавария» примет «Боруссию» в 11-м туре бундеслиги
Бавария сыграет дома с Боруссией в матче 11-го тура бундеслиги.
Советский спорт 06:35
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Кино
Стартовали съемки «Сержанта» с Пореченковым и Епифанцевым
Телеканал РЕН-ТВ начал съемки мини-сериала «Сержант» с Михаилом Пореченковым и Владимиром Епифанцевым в главных ролях.
Культуромания 07 ноября в 14:38
Армия и оружие
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
RT на русском 10:36
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости вчера в 09:41
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
Российская газета 10:10
Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
РИА Новости 07 ноября в 21:43
Технологии
В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей
В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.
Мойка78 вчера в 00:19
Наука
Китайские ученые создали шелковый датчик для анализа пота
Китайские ученые создали и протестировали на добровольцах электрохимический сенсор для анализа пота из материала на основе шелковых волокон.
N+1 вчера в 14:25
Армия и оружие
Власти Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
Как сообщает Anadolu, также в рамках полуторачасовой встречи в стамбульском районе Долмабахче состоялось обсуждение планируемого на 13 ноября визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Соединённые Штаты и необходимости расширения сотрудничества между Турцией и США по соглашению о создании зоны безопасности в Сирии.
RT на русском 12:58
Общество
Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием
Знаменитости поздравили в инстаграме композитора Александру Пахмутову с днем рождения.
РИА Новости 11:38
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Единоборства
Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.
RT на русском 12:40
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус после травли за «Текст» решила отказаться от роли в новом фильме, где ей предстояло сниматься в нижнем белье.
Пятый канал вчера в 22:46
Армия и оружие
Серийный Су-57 впервые показали
Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.
Lenta.ru вчера в 10:18