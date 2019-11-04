Футбол

News.ruNews.ruТренер «Тамбова» считает победы над «Ростовом» стечением обстоятельств

Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин отметил, что победа в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Ростовом» (2:1) является стечением обстоятельств. Для нас сегодняшняя победа, как и победа в первом круге, — стечение обстоятельств.
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