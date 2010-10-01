РПЛ
ЧемпионатТренер «Торпедо»: матч с «Химками» оправдал ожидания
Главный тренер "Торпедо" Николай Савичев прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги с "Химками" (1:0).
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Николай Савичев: «„Торпедо“ готовится к РПЛ? Давайте решать локальные задачи»
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Николай Савичев: «Готовимся ли мы к РПЛ? Давайте мы будем решать локальные задачи»
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