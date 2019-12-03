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Soccer.ruSoccer.ruТренер «Уфы» Евсеев получил травму на тренировке

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев получил травму на одной из тренировок. Пресс-служба российского клуба в шутливой форме прокомментировала ситуацию.
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Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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