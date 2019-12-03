РПЛ
Soccer.ruТренер «Уфы» Евсеев получил травму на тренировке
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев получил травму на одной из тренировок. Пресс-служба российского клуба в шутливой форме прокомментировала ситуацию.
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Политика
Захарова прокомментировала готовность Киева «принять пару» областей РФ
Авто
Skoda предлагает скидки на покупку своих авто в декабре
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Музыка
Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной
Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Происшествия
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Общество
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Политика
В палате представителей США утвердили доклад по импичменту Трампа
Ранее демократы бнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
Футбол
В Тверской области планируют возродить профессиональный футбол
Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Здоровье
Врачи назвали необычный симптом диабета на коже
По словам врачей, на приближающуюся опасность могут указывать возникшие на коже пятна, особенно, если речь идет о пятнах на голени.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, передает РИА "Новости".
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Шоу-бизнес
Машина времени существует: Кейт Бекинсейл показала роскошное тело
Машина времени существует: Кейт Бекинсейл показала роскошное тело 46-летняя голливудская актриса даже не думает уступать свое место юным конкуренткам.
Авто
Первый кроссовер Genesis был заснят без камуфляжа
Первый серийный кроссовер марки Genesis был запечатлен фотошпионами без камуфляжа.
Общество
Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet.
Киберспорт
Virtus.pro прошла на DreamLeague Leipzig Major
Политика
Украинский эксперт объяснил опасность «Турецкого потока» для Киева
Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
Происшествия
В Кремле отказались комментировать решение суда по жалобе Голунова
В Кремле наблюдают за развитием ситуации по делу журналиста Ивана Голунова, однако комментировать решение суда, отклонившего его жалобу на бездействие следователей, отказались.
Авто
Tata Altroz полностью рассекретили
Появилась информация о серийной версии хетчбэка Tata Altroz.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
Пристайко обвинил НАТО в «российской агрессии против Украины и Грузии»
Глава МИД Украины Пристайко заявил, что нерешительность НАТО во время Бухарестского саммита в 2008 году позволила России вторгнуться Грузию и Украину.
Здоровье
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам не зависимо от их необходимости, сообщает издательство «Российская газета».
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Общество
Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости
Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.