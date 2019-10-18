Общество
Газета.RuТренер «Уфы» Евсеев раскритиковал фильм «Джокер»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев оценил фильм "Джокер". Специалист отметил, что потерял время во время просмотра ленты.
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«Это ужас просто». Тренер «Уфы» Евсеев раскритиковал голливудский фильм «Джокер»
Sport24.ruвчера в 12:12
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Авто
Bentley начала производство нового Flying Spur
Известный британский бренд запустил производство седана Bentley Flying Spur нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 08:45
Авто
Раскрыли внешность первого кроссовера Aston Martin DBX
Специалисты считают, что также возможно появление Aston Martin DBX с более мощным двигателем V12 объемом 5,2 литра и отдачей 750 л.с. Еще до премьеры кроссовера, компания Aston Martin представила ряд комплектов дополнительного оснащения.
Тарантас Ньюс вчера в 18:10
Финансы
Курс доллара опустился ниже 64 рублей
Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,13% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 63,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:34 мск.
ТАСС 17 октября в 03:45
Происшествия
Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
Lenta.ru 05:29
Происшествия
Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске
Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Общество
Первую нитку газопровода «Турецкий поток» начали заполнять газом
Оператор проекта «Турецкий поток» заявил, что первую нитку морского участка газопровода уже начали заполнять газом.
RT на русском вчера в 05:53
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru вчера в 07:06
Политика
Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit
Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Общество
«Аэрофлот» оштрафовали на ₽290 тыс. за массовые задержки багажа
«Аэрофлот» оштрафовали за массовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
РБК 04:26
Происшествия
В Каменске-Уральском похоронили Ксению Каторгину, убитую ради Audi Q5
Новый День вчера в 04:03
Экономика
Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).
РБК 17 октября в 10:56
Фигурное катание
Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
РИА Новости 03:59
Общество
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников перешел на мат, рассуждая о работе своих помощников на заседании
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников перешел на мат, рассуждая о работе своих помощников на заседании, посвященном проекту бюджета столицы.
Эхо Москвы 06:30
Авто
Volkswagen обновил кроссовер Tiguan
SpeedMe вчера в 00:54
Происшествия
В Нальчике студенты института МВД устроили драку: один погиб
В Нальчике два студента Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России устроили драку, в результате которой один из них погиб.
Znak.com 05:48
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Газета.Ru 03:38
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета вчера в 11:37
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 17 октября в 16:46
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ 17 октября в 17:00
Происшествия
Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
Киберспорт
Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon
Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.
Cyber.sports.ru 02:51
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Политика
Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
Гаджеты
Приморцы активно покупают iPhone 11
Каждый двенадцатый смартфон, проданный в сентябре, оказался модели iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max, сообщает РИА VladNews.Среди городов-поклонников Apple уверенно лидирует Владивосток – практически каждый второй iPhone 2019 года куплен в столице Дальнего Востока.
Владивосток-Новости 16 октября в 19:56
Автоспорт
Petrobras решила расторгнуть сделку с McLaren
В 2018 году команда McLaren с компанией Petrobras, сумма которого оценивалась в 200 миллионов долларов.
Motorsport.com Россия вчера в 09:21