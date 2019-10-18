Общество
Газета.RuТренер «Уфы» Евсеев раскритиковал фильм «Джокер»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев оценил фильм "Джокер". Специалист отметил, что потерял время во время просмотра ленты.
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«Это ужас просто». Тренер «Уфы» Евсеев раскритиковал голливудский фильм «Джокер»
Sport24.ruвчера в 12:12
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