Общество

Газета.RuГазета.RuТренер «Уфы» Евсеев раскритиковал фильм «Джокер»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев оценил фильм "Джокер". Специалист отметил, что потерял время во время просмотра ленты.
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Евсеев против «Джокера»: главный тренер Уфы раскритиковал популярный фильм

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Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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