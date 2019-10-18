Футбол

Газета.RuГазета.RuТренер «Уфы» Евсеев раскритиковал фильм «Джокер»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев оценил фильм "Джокер". Специалист отметил, что потерял время во время просмотра ленты.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Это ужас просто». Тренер «Уфы» Евсеев раскритиковал голливудский фильм «Джокер»

Sport24.ru12:12

Евсеев — о «Джокере»: потерял время. Просто ужас. Смысл фильма так и не понял

Чемпионат15:45

Евсеев против «Джокера»: главный тренер Уфы раскритиковал популярный фильм

РИА Новости15:32

Тренер «Уфы» Евсеев раскритиковал фильм «Джокер»

Газета.Ru15:40

Евсеев: «Сходил на „Джокера“ – потерял время. Ужас просто. Я даже уснул»

Бомбардир.ру17:45

Евсеев о «Джокере»: «Я не понял смысл фильма. Даже уснул»

ProstoProSport16:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Экономика

Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК 16:04
Общество

Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн 15:43
Общество

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

РИА Новости 18:14
Политика

Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю

Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Кубань 24 09:56
Общество

Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти»

Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
РИА Новости 04:22
Армия и оружие

Литва заменит вертолеты Ми-8 американскими «Черными ястребами»

Литва заменит советские вертолеты Ми-8 новыми американскими машинами UH-60M Black Hawk "Черный ястреб" - будет закуплено шесть новых вертолетов на сумму €300 млн.
Газета.Ru 16:31
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Армия и оружие

Почему на Украине отказываются от советских воинских званий

В принятом Верховной радой законопроекте предлагается отказаться от рядовых, прапорщиков и мичманов.
RT на русском 15:04
Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК 18:04
Происшествия

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Кино

Зрители перечислили названия самых страшных фильмов 2019 года

UfacityNews.ru 11:08
Экономика

Пенсии повысят не всем. Как изменятся начисления с Нового года

Размер страховой пенсии в следующем году в среднем составит 16,4 тысячи рублей.
Life.ru 00:45
Кино

Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»

Ариг Ус вчера в 23:56
Происшествия

Адвокат назвала возможные причины убийства отца сестрами Хачатурян

РБК 05:45
Гаджеты

Apple может представить пять новых iPhone в 2020 году

Американская компания Apple в 2020 году может представить сразу пять новых смартфонов. Такие предположение высказывают иностранные эксперты.
iReactor 17:57
Авто

В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia

Новый язык дизайна Skoda гарантирует, что четвертое поколение самой продаваемой модели в истории марки будет иметь гораздо более эмоциональный вид, сочетая компактные размеры с очень щедрым количеством внутреннего пространства.
SpeedMe вчера в 04:16
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова решила выступать за Словению

Свободная Пресса 16 октября в 09:53
Происшествия

Россиянка выпрыгнула из окна после 8 часов изнасилований

Рамблер 11:05
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой

Газета.Ru 10:17
Общество

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК 15:32
Энергетика

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд

"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко.
Газета.Ru 12:36
Киберспорт

Valve показала оригинальный нож из Counter-Strike в CS:GO

CyberSport.ru вчера в 16:57
Общество

В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц

«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».
Говорит Москва 03:24
Общество

«Группа ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю

"Группа ГАЗ" отложила переход на четырехдневную рабочую неделю благодаря выполнению госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель компании.
РИА Новости 08:11
Общество

Названы самые дорогие бренды на планете. Рекордсмен стоит $234 млрд

Второе место в рейтинге брендов досталось Google. Эта торговая марка показала более умеренный прирост в 8% и теперь оценивается в $168 млрд.
РБК вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала фигуру через два дня после родов

Роды Анастасии проходили в подмосковном госпитале Лапино. На них присутствовали Тимати и его мама Симона Юнусова.
WMJ.ru 14:30
Происшествия

Отец Цоя оценил новую версию гибели сына

Отец лидера группы «Кино» Роберт Цой обвинил людей, проводящих новые расследования гибели его сына, в попытках «прославиться и выпендриться».
Рамблер 06:27
Армия и оружие

Ядерное оружие США управлялось с восьмидюймовых дискет

Новые Известия 14:24
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Происшествия

Внук Назарбаева получил срок в Лондоне за укус полицейского

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан получил срок в Лондоне. Его признали виновным в нападении на полицейского.
Life.ru 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джокер
Joker, 2019
Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное