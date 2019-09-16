Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»

Культура Путин поздравил кинорежиссёра Владимира Меньшова с юбилеем Сегодня, 17 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил кинорежиссёра и актёра Владимира Меньшова с юбилеем.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Общество В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Политика Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.

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Экономика Новосибирские власти прокомментировали резкий рост тарифа на капремонт Власти Новосибирской области прокомментировали информацию о возможном повышении минимального размера взноса на капремонт многоквартирных домов на 2020−2022 годы.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Общество Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.

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Происшествия Пошел провожать: в Саратове мужчина изнасиловал девушку-врача Мужчина согласился и пошел провожать врача, но, убедившись, что поблизости никого нет, напал на жертву: схватил за шею, повалил на землю и изнасиловал.

Политика Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400 Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.

Кино Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210» На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».

Экономика СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина Глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем письме к президенту России Владимиру Путину пожаловался на Министерство финансов, которое выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей на проект по освоению месторождений арктического кластера, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».

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Культура Российские актеры выступают в поддержку Павла Устинова Российские актеры выступают в поддержку Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии.

Здоровье Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы» Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала метеочувствительным людям больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой.

Политика Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.

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