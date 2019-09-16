РПЛ

RT на русскомRT на русскомТренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»

Динамо — Уфа
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
25′
Павел Аликин
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
45′+1′
65′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
70′
71′
Александр Сухов
73′
Оливье Тилль
Николай Гиоргобиани
Роман Евгеньев
77′
84′
Боян Йокич
Денис Терентьев
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
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Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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