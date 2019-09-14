Футбол

Вести.RuВести.RuТренер «Урала» Парфенов: заслужили победу над «Спартаком»

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов после победы над "Спартаком" в девятом туре чемпионата России по футболу признался, что первый тайм его подопечные начали скованно. Однако затем переломили ход игры и заслуженно взяли три очка.
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