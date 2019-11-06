«Валенсия» уверенно победила «Лилль» в матче Лиги чемпионов. «Лилль» вёл в счёте, однако испанский клуб сумел отыграться, а затем и обеспечить себе победу, забив четыре мяча. Российский полузащитник Денис Черышев травмировался уже в первом тайме, отыграв всего тридцать минут.

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.

Политика Германия собралась спасти «Северный поток-2» от Евросоюза Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.

Шоу-бизнес Катрин Денев перенесла ишемический инсульт Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Авто Изображения обновленного салона Lada 4x4 показали в Сети Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.

Здоровье Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.

Общество В России планируют отменить штрафы за среднюю скорость Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект, вводящий запрет на штрафы за превышение средней скорости движения с помощью нескольких камер.

Авто Паркетник Citroen C5 Aircross открыл счет подзаряжаемым гибридам Гибриды под маркой Citroen уже были: например, еще в 2011 году появился хэтчбек Citroen DS5 Hybrid4 с отдельным электромотором на задней оси.

Технологии Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.

Футбол Стал известен состав «Локомотива» на матч против «Ювентуса» Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин определился со стартовым составом на встречу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Политика Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому» Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.

Экономика Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.

Армия и оружие СМИ: Россия нанесла удары по сирийскому Идлибу, разрушена детская больница В результате удара были полностью разрушены детская больница «Ихлас» и роддом в селении Шинан Зухейр Каррат, пострадали два медработника.

Культура Танец рязанских студентов по «Игре престолов» выложили в сеть Выступление подготовили студенты факультета русской филологии и национальной культуры. Всего в конкурсе участвовали 10 факультетов.

Политика Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.

Шоу-бизнес Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.

Политика В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Кино «Терминатор» возглавил американский прокат Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.

Политика Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.