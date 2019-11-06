Главный тренер испанской «Валенсии» Альберт Селадес рассказал о повреждении российского полузащитника команды Дениса Черышева, которое он получил в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лиллем» (4:1).

Спорт день за днем

Политика Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.

Общество Россияне стали больше доверять полиции Больше всего россияне, по версии ВЦИОМа, доверяют сотрудникам полиции на транспорте (66%), дежурной части (63%), участковым инспекторам (59%).

Происшествия СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.

Армия и оружие Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Энергетика «Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".

Общество Эксперты Роскачества нашли аллергены в ванильном зефире Итоги исследования Роскачества говорят о том, что в зефире всех проверенных торговых марок диоксида серы больше 10 мг/кг.

Политика Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В.А. Малышева.

Наука Мозг узнает знакомую музыку за 100-300 миллисекунд Согласно исследованию Университетского колледжа Лондона (UCL), человеческий мозг может распознать знакомую мелодию в течение 100-300 миллисекунд, что подчеркивает глубокое запоминание любимых мелодий в нашей памяти.

Здоровье Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.

Политика В Кремле ответили на вопрос о возможности отмены ЕГЭ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут никаких обсуждений по поводу отмены Единого государственного экзамена, но «точки зрения высказываются».

Здоровье Свердловский онкодиспансер покидают профессиональные врачи Свердловские больницы не согласны с претензиями по лечению онкобольных Бывшие сотрудники диспансера рассказывают, что причиной демарша могли быть профессиональные разногласия с новой администрацией.

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Наука Выявили связь между курением и шизофренией Британские генетики выявили связь между курением, шизофренией и депрессией.

Шоу-бизнес Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения 5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.

Экономика Названа причина бедности большинства людей В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.

Автоспорт В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.

Общество Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).

Авто Названы способы определить реальный пробег автомобиля На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Происшествия Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".

Происшествия Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Культура Умер критик и литературовед Лев Аннинский Российский критик и литературовед Лев Аннинский скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил писатель Александр Архангельский.

Политика Минприроды назначило временного куратора «мусорной» реформы Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, который курировал "мусорную" реформу, написал заявление по собственному желанию.