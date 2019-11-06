Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомТренер «Валенсии» рассказал о травме Черышева

Валенсия — Лилль
4 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Месталья»
21′
Габриэл Дос Сантос
25′
Виктор Осимхен
Денис Черышев
Ферран Торрес
30′
Эсекиэль Гарай
32′
37′
Бенжамен Андре
Ли Кан Ин
Ману Вальехо
54′
65′
Жозе Фонте
Даниэль Парехо
66′
Даниэль Васс
67′
74′
Юсуф Языджи
Ренату Саншеш
80′
Бенжамен Андре
Луис Араужо
80′
Домагой Брадарич
Адама Сумаоро
82′
Жоффри Кондогбиа
84′
90′
Адама Сумаоро
Жонатан Бамба
Ферран Торрес
90′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
90′+2′
Главный тренер испанской «Валенсии» Альберт Селадес рассказал о повреждении российского полузащитника команды Дениса Черышева, которое он получил в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лиллем» (4:1).
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