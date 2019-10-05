Хоккей
Матч ТВТренер «Вашингтона»: «Самсонов был надежен, как скала»
Во всех остальных случаях Самсонов был надежен, как скала. Это был отличный дебют для крайне перспективного игрока, особенно играющего на этой позиции.
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Самсонова измазали пеной для бритья после дебютного матча за «Вашингтон» (видео)
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