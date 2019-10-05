Хоккей
REGNUMГлавный тренер «Вашингтона» остался доволен игрой голкипера Самсонова
Главный тренер хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден дал свой комментарий относительно дебютного в НХЛ матча российского голкипера команды Ильи Самсонова с клубом «Нью-Йорк Айлендерс».
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Самсонова измазали пеной для бритья после дебютного матча за «Вашингтон» (видео)
Советский спорт04:39
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