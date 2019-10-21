Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuИгрок «Локомотива» Чорлука поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом»

Ювентус — Локомотив
сегодня
в 19:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ювентус»
Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".
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