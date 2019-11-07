Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал замену нападающего команды Криштиану Роналду в концовке матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).

Тренер «Ювентуса» объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»

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