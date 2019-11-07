Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомТренер «Ювентуса» объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал замену нападающего команды Криштиану Роналду в концовке матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).
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