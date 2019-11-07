Лига чемпионов

REGNUMREGNUMСарри назвал причину замены Роналду в матче с «Локомотивом»

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Причиной замены нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче с «Локомотивом» стали опасения за его физическое состояние. Об этом заявил главный тренер команды Маурицио Сарри, сообщает «Чемпионат».
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