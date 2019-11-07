Причиной замены нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче с «Локомотивом» стали опасения за его физическое состояние. Об этом заявил главный тренер команды Маурицио Сарри, сообщает «Чемпионат».

Сарри назвал причину замены Роналду в матче с «Локомотивом»

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