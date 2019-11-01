Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.

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Тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

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