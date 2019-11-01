РПЛ

Газета.RuГазета.RuТренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Зенит — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Сергей Семак: «Ради победы в Санкт-Петербурге „Зенит“ и ЦСКА будут выкладываться на 150 процентов»

Матч ТВвчера в 11:39

Сергей Семак: «Ради победы в Санкт-Петербурге „Зенит“ и ЦСКА будут выкладываться на 150 процентов»

Sportbox.RUвчера в 11:39

Семак оценил выступление «Зенита» в октябре

Sport.ruвчера в 12:59

Тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Газета.Ruвчера в 14:24

Семак: И «Зенит», и ЦСКА будут сражаться ради победы

Нева Спортвчера в 12:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму

Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
РИА Новости 02:58
Гаджеты

Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости 31 октября в 14:00
Единоборства

Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
REGNUM 04:10
Происшествия

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru вчера в 13:54
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Политика

В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
RT на русском вчера в 22:48
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детсаду

В Нарьян-Маре нетрезвый мужчина с ножом ворвался в местный детсад «Сказка» и убил одного из детей. Погибший — шестилетний мальчик.
BFM.ru 31 октября в 09:08
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала ошибки Загитовой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
Lenta.ru 02:59
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
Футбол

«Зенит» примет ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ

Нева Спорт вчера в 18:01
Общество

Как вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

Максимальный индекс установлен для Чечни – там коммунальные услуги вырастут на 6,5%, в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии, Бурятии и Москве тарифы повысятся от 5% до 5,4%. В 2019 году стоимость услуг ЖКХ повышали дважды за год.
Время (г. Ангарск) вчера в 23:54
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Технологии

Назвали разрешенное время использования гаджетов для молодежи

Как сообщает ToDay News Ufa источник в РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета, советуют юношам и девушкам пользоваться различными электронными устройствами не более трех часов в день.
ToDay News Ufa 03:37
Политика

Трамп: США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ

Президент США Дональд Трамп заявил, что патрулировать границы в Сирии могут «другие» страны, например Турция, которая тоже воевала там «тысячи лет».
ТК Звезда вчера в 20:14
Общество

Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней

Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 10:15
Автоспорт

Хэмилтон: После первой тренировки разболелась голова

Льюис Хэмилтон показал лучшее время пятницы, но после завершения тренировок в Остине жаловался, что из-за очень больших кочек на трассе у него даже началось недомогание.
F1news.ru вчера в 19:16
Авто

Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости

Аналитики iSeeCars составили рейтинг авто, которые больше все теряют в своей стоимости, по сравнению с первоначальной ценой.
Уфимские Заметки 31 октября в 09:12
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

RT на русском вчера в 09:20
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

ТАСС вчера в 10:06
Армия и оружие

Поставлявшие оружие боевикам в Сирию москвичи оказались кондитерами

В 2016 году знакомый предложил им поставлять в Турцию тепловизоры для охотничьего оружия, прицелы, бинокли и монокуляры.
Lenta.ru 01:07
Автоспорт

Квят: Toro Rosso может бороться за подиум

Вести.Ru вчера в 05:30
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 31 октября в 09:33
Политика

Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте призвал проработать возможность увеличения расчётов в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
RT на русском 01:51
Транспорт

Минтранс представил оператора железнодорожных перевозок в Крым

BFM.ru вчера в 23:43
Экономика

Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Экономика

Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Интерфакс вчера в 03:46
Происшествия

Иномарка врезалась в памятник Александру III в Иркутске

Газета.Ru 00:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное