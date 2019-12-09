В понедельник петербургский «Зенит» прибыл в столицу Португалии, где ему предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках шестого, заключительного, тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба.

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«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

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