Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой" заявил, что не верит в возможность "договорняка" между французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом", который выведет оба клуба в плей-офф.

Тренер «Зенита» Семак верит в честность «Лиона» и «Лейпцига»

Спорт день за днем

Политика Зеленский: Закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил о том, что закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год, об этом он сообщил журналистам на брифинге.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.

Политика Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа Президент Украины Владимир Зеленский по итогам «нормандского саммита» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.

Политика Зеленский заявил, что он «русскоязычный президент» Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что не видит проблемы в использовании русского языка на Украине.

Шоу-бизнес Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.

Экономика На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.

Политика «Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Технологии «Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.