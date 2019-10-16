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ProstoProSport«Динамо» может возглавить тренер молодежной сборной Польши
Как сообщает польское издание Meczyki, помимо Михневича на должность наставника бело-голубых также претендует румын Дан Петреску, работавший в московском клубе с 2012 по 2014 год. 5 октября руководство «Динамо» приняло отставку главного тренера Дмитрия Хохлова.
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Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
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