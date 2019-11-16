Футбол

ПрофильПрофильТренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси

Ранее Месси рассказал про свой лучший гол в карьере. Им, по его мнению стал, мяч, забитый в ворота команды «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов в 2009 году. Матч тогда завершился со счетом 2:0 в пользу «Барселоны».
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Капитан сборной Бразилии обвинил Месси в давлении на судей

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Месси: «Всегда приятно побеждать бразильцев»

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Sportbox.RU01:39

Тиаго Силва: «Месси всегда заставляет судью свистеть в его пользу. Рефери должны отложить свое восхищение»

Sports.ru07:50

Тиаго Силва: «Есть судьи, которые симпатизируют Месси и встают на его сторону»

Бомбардир.ру06:33
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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