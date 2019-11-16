Футбол
ПрофильТренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси
Ранее Месси рассказал про свой лучший гол в карьере. Им, по его мнению стал, мяч, забитый в ворота команды «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов в 2009 году. Матч тогда завершился со счетом 2:0 в пользу «Барселоны».
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Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Футбол
Россия — Бельгия 0:0 (1-й тайм)
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Общество
Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Кино
Михалков назвал политизированной американскую премию «Золотой глобус»
Попадание шести российских картин в заявку на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" американской премии "Золотой глобус" является хорошим фактом, однако сфера кино стала очень политизированной, и стоит обратить внимание на то, какие именно картины одерживают победу, считает кинорежиссер Никита Михалков.
Шоу-бизнес
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Происшествия
Жесткую посадку совершил частный самолет под Петербургом
Во Всеволожском районе Ленинградской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет.
Общество
Синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
Здоровье
Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты
Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.
Шоу-бизнес
Дочь показала видео, сделанное за день до смерти Аллы Вербер
Дочь опубликовала последнее видео фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая умерла в августе в Италии.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Политика
Путин ошарашил чиновников ошибкой на саммите
"В Латинской Америке все очень быстро меняется", - был вынужден признать на пресс-конференции Владимир Путин, который еще недавно общался с другим президентом Бразилии - Дилмой Русеф, лишившейся власти в 2016 году в результате импичмента.
Общество
Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы
Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
Экономика
Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год
Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года - составит 2027 гривен (5357,7 руб.), с 1 июля - 2118 гривен (5598,3 руб.), с 1 декабря - 2189 гривен (5785,9 руб.).
Единоборства
Арман Царукян: Ждем Овечкина в UFC
Космос
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Футбол
Ибрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц
СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Футбол
Михаил Вилков отстранен от судейства на матчах РПЛ
О Вилкове глава РФС вспомнил, как на матче 15-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА арбитр принял несколько спорных решений, которые раскритиковали болельщики и футбольные эксперты.
Армия и оружие
Киев обвинил ополченцев в обстрелах в районе Петровского
Украинские силовики заявили, что ополченцы Донбасса вторые сутки обстреливают позиции военных рядом с зоной разведения сил и средств в районе Петровского.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с возлюбленной
Телеведущий и экс-супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram совместный снимок со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.