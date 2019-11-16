Футбол

ПрофильПрофильТренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси

Ранее Месси рассказал про свой лучший гол в карьере. Им, по его мнению стал, мяч, забитый в ворота команды «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов в 2009 году. Матч тогда завершился со счетом 2:0 в пользу «Барселоны».
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Капитан сборной Бразилии обвинил Месси в давлении на судей

Sport24.ru09:55

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Месси: «Всегда приятно побеждать бразильцев»

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Sportbox.RU01:39

Тиаго Силва: «Месси всегда заставляет судью свистеть в его пользу. Рефери должны отложить свое восхищение»

Sports.ru07:50

Тиаго Силва: «Есть судьи, которые симпатизируют Месси и встают на его сторону»

Бомбардир.ру06:33
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
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Попадание шести российских картин в заявку на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" американской премии "Золотой глобус" является хорошим фактом, однако сфера кино стала очень политизированной, и стоит обратить внимание на то, какие именно картины одерживают победу, считает кинорежиссер Никита Михалков.
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Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.
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Дочь показала видео, сделанное за день до смерти Аллы Вербер

Дочь опубликовала последнее видео фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая умерла в августе в Италии.
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Путин ошарашил чиновников ошибкой на саммите

"В Латинской Америке все очень быстро меняется", - был вынужден признать на пресс-конференции Владимир Путин, который еще недавно общался с другим президентом Бразилии - Дилмой Русеф, лишившейся власти в 2016 году в результате импичмента.
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Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
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Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
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СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе.
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Михаил Вилков отстранен от судейства на матчах РПЛ

О Вилкове глава РФС вспомнил, как на матче 15-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА арбитр принял несколько спорных решений, которые раскритиковали болельщики и футбольные эксперты.
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Киев обвинил ополченцев в обстрелах в районе Петровского

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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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