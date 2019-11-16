Футбол

ПрофильПрофильТренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси

Ранее Месси рассказал про свой лучший гол в карьере. Им, по его мнению стал, мяч, забитый в ворота команды «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов в 2009 году. Матч тогда завершился со счетом 2:0 в пользу «Барселоны».
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Капитан сборной Бразилии обвинил Месси в давлении на судей

Sport24.ru09:55

Т. Силва: есть арбитры, которые восхищаются Месси и становятся на его сторону

Чемпионат06:10

Тите: «Давление в сборной Бразилии неизбежно»

Спорт-Экспресс01:01

Месси: «Всегда приятно побеждать бразильцев»

Sport.ru05:44

Тренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси во время товарищеского матча

Sportbox.RU01:39

Тиаго Силва: «Месси всегда заставляет судью свистеть в его пользу. Рефери должны отложить свое восхищение»

Sports.ru07:50

Тиаго Силва: «Есть судьи, которые симпатизируют Месси и встают на его сторону»

Бомбардир.ру06:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:34, Вашингтон
Фигурное катание

15-летняя Трусова обогнала Медведеву и выиграла этап Гран-при в Москве

Lenta.ru 11:33
Футбол

Россия — Бельгия 1:4 (2-й тайм)

Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.
REGNUM 12:22
Происшествия

Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

РБК 11:15
Происшествия

В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку

РИА Новости 11:14
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Известия 09:24
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери

В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
RT на русском 13:23
Происшествия

СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым

РИА Новости 13:16
Политика

«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Газета.Ru вчера в 17:48
Происшествия

СБУ объяснила сообщения о похищении главы крупного украинского банка

В субботу днем СМИ сообщили о похищении главы Укрэксимбанка Александра Гриценко.
РБК 09:51
Общество

В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин

Легендарный пожарный, заместитель председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) Виктор Климкин умер в Москве.
ТАСС 10:16
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

РИА Новости 08:27
Спорт

Объявлен состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом спортсменов, которые будут представлять страну на первых этапах Кубка мира и Кубке Международного союза биатлонистов (IBU).
News.ru 12:16
Общество

Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»

Lenta.ru 01:07
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости 09:55
Фигурное катание

Медведева: не считаю выступление на Гран-при подарком на день рождения

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева заявила, что не считает свое выступление на московском этапе Гран-при подарком на день рождения, который она будет праздновать 19 ноября.
РИА Новости 11:48
Происшествия

В Кисловодске потушили пожар в жилой пятиэтажке

РИА Новости 12:59
Происшествия

Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

Газета.Ru 08:29
Происшествия

В Москве при пожаре в квартире погиб ребенок

Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы, в результате погиб ребенок.
Известия 10:38
Общество

Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

Интерфакс 12:39
Происшествия

На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале

В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
REGNUM 11:40
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Общество

В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

В сентябре в «Нафтогазе» сообщали, что на Украине целый ряд городов может остаться без отопления зимой из-за накопленных долгов.
RT на русском 12:29
Теннис

Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового турнира АТР

Грек Стефанос Циципас обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.
ТАСС Спорт 11:19
Происшествия

Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей

Российскому актеру Валерию Гаркалину стало плохо в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 12:16
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском 08:05
Футбол

Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Спорт-Экспресс 10:32
Политика

Вучич пообещал вернуться к исполнению обязанностей 18 ноября

Сербский президент Александр Вучич в своём Instagram заявил, что вернётся к исполнению обязанностей главы государства в понедельник, 18 ноября.
RT на русском 11:51
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые показал совместное фото с невестой

Телеведущий впервые опубликовал в личном блоге совместное фото с Екатериной, напомнив в комментариях историю знакомства с возлюбленной.
7Дней.ру 06:39
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное