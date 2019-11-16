Футбол

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Матч между сборными завершился со счетом 1:0 в пользу Аргентины в товарищеском матче, который проходил в Саудовской Аравии. Единственный гол забил Лионель Месси. Теперь аргентинцам предстоит сыграть в Тель-Авиве с Уругваем, а бразильцы встретятся с южнокорейцами в Абу-Даби.
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Месси: «Побеждать Бразилию всегда приятно»

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