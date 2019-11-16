Футбол
ПрофильТренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси
Матч между сборными завершился со счетом 1:0 в пользу Аргентины в товарищеском матче, который проходил в Саудовской Аравии. Единственный гол забил Лионель Месси. Теперь аргентинцам предстоит сыграть в Тель-Авиве с Уругваем, а бразильцы встретятся с южнокорейцами в Абу-Даби.
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Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
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На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко
На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.
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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
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Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Депутат Государственной думы России Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, в связи с чем те были вынуждены обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.
Политика
Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ
Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Политика
«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»
Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Происшествия
Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее
Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Вербер показала последнее видео матери перед смертью
Дочь fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер показала ее последнее видео перед смертью.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Футбол
Хёнесс покинул пост президента «Баварии»
В феврале 2016 года Хёнесс досрочно освободился из тюрьмы и через несколько месяцев вернулся на пост президента «Баварии».
Общество
Знаменитому толстому коту Виктору подарят акции «Аэрофлота»
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Автоспорт
Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль
Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
Происшествия
В якутском поселке Айхал при перестрелке на рынке погиб человек
Работники рынка в якутском поселке Айхал устроили перестрелку, в которой погиб один человек и двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Интернет
Apple обяжут открыть доступ к NFC в iPhone
Изменения обяжут компанию Apple предоставить другим платёжным сервисам доступ к модулям NFC в своём семействе смартфонов.
Армия и оружие
России подсказали способ захвата Прибалтики
В ноябре китайский портал Eastday.com написал, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Авто
Очередь на кроссовер Hyundai Venue составляет 4 месяца
Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Общество
«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года
Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
Происшествия
МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины
МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 2019 года.