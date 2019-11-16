Футбол
ПрофильТренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси
Ранее Месси рассказал про свой лучший гол в карьере. Им, по его мнению стал, мяч, забитый в ворота команды «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов в 2009 году. Матч тогда завершился со счетом 2:0 в пользу «Барселоны».
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Общество
В России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Политика
Трамп начал проходить медобследование
Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Футбол
Сборная Германии разгромила Белоруссию и вышла на Евро-2020
Сборная Германии с разгромным счетом обыграла Белоруссию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Голами отметились защитник Маттиас Гинтер, хавбек Леон Горецка и полузащитник Тони Кроос (дубль).
Энергетика
«Нафтогаз» существенно повысил цену на газ для населения Украины
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов).
Кино
Компания Disney стала предупреждать зрителей о расизме в мультфильмах
Всемирно известная компания Disney добавила на своих стриминговых сервисах предупреждения о содержании в некоторых мультфильмах «устаревших культурных образов», сообщает Lenta.ru.
Футбол
Дзюба прокомментировал поражение сборной России от бельгийцев
Крупное поражение от сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Россия решила вернуть Украине корабли и планировала сделать это перед саммитом в «нормандском формате», который состоится 9 декабря.
Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей
Российскому актеру Валерию Гаркалину стало плохо в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Мединский раскритиковал работу Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Общество
Сильный прилив затопил итальянский город, где часто бывал Казанова
Сильный прилив затопил итальянский город Кьоджа, расположенный в 25 километрах от Венеции. Под водой оказался исторический центр города.
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Происшествия
СК проверит заявление о применении насилия на лекции историка Соколова
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин потребовал "внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы", передает "Российская газета".
Политика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Общество
Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев
Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
Шоу-бизнес
Водонаева дала слово, что пойдет к психологу
Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).
Гаджеты
Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и Android
Компания Microsoft заявила о том, что закрывает свой голосовой помощник Cortana для рынков некоторых стран.
Шоу-бизнес
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Политика
Боливия разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой
Карен Лонгарик, министр иностранных дел переходного правительства Боливии, объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, сообщает RT.
Космос
Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода
Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Здоровье
В Туле обсудили проблемы медицины в селах
Проблемы медицины в селах Тульской области обсудил губернатор Алексей Дюмин с представителями системы здравоохранения в пятницу, 15 ноября.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.
Армия и оружие
Российские военные заняли базу США в Сирии
Телеканал отметил, что американцы покидали базу в спешке. Военным удалось найти личные вещи солдат и еду.