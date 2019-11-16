Футбол

ПрофильПрофильТренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси

Ранее Месси рассказал про свой лучший гол в карьере. Им, по его мнению стал, мяч, забитый в ворота команды «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов в 2009 году. Матч тогда завершился со счетом 2:0 в пользу «Барселоны».
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Капитан сборной Бразилии обвинил Месси в давлении на судей

Sport24.ru09:55

Т. Силва: есть арбитры, которые восхищаются Месси и становятся на его сторону

Чемпионат06:10

Тите: «Давление в сборной Бразилии неизбежно»

Спорт-Экспресс01:01

Месси: «Всегда приятно побеждать бразильцев»

Sport.ru05:44

Тренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси во время товарищеского матча

Sportbox.RU01:39

Тиаго Силва: «Месси всегда заставляет судью свистеть в его пользу. Рефери должны отложить свое восхищение»

Sports.ru07:50

Тиаго Силва: «Есть судьи, которые симпатизируют Месси и встают на его сторону»

Бомбардир.ру06:33
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Общество

В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
Политика

Трамп начал проходить медобследование

Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Известия 16:35
Футбол

Сборная Германии разгромила Белоруссию и вышла на Евро-2020

Сборная Германии с разгромным счетом обыграла Белоруссию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Голами отметились защитник Маттиас Гинтер, хавбек Леон Горецка и полузащитник Тони Кроос (дубль).
Спорт-Экспресс 16:36
Энергетика

«Нафтогаз» существенно повысил цену на газ для населения Украины

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов).
Экономика сегодня 14 ноября в 01:36
Кино

Компания Disney стала предупреждать зрителей о расизме в мультфильмах

Всемирно известная компания Disney добавила на своих стриминговых сервисах предупреждения о содержании в некоторых мультфильмах «устаревших культурных образов», сообщает Lenta.ru.
UfacityNews.ru 14 ноября в 03:30
Футбол

Дзюба прокомментировал поражение сборной России от бельгийцев

Крупное поражение от сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки.
Известия 15:33
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери

В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
RT на русском 13:23
Армия и оружие

Израиль атаковал ХАМАС в секторе Газа после ракетного обстрела

Росбалт 07:18
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Россия решила вернуть Украине корабли и планировала сделать это перед саммитом в «нормандском формате», который состоится 9 декабря.
РБК 15:17
Шоу-бизнес

Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей

Российскому актеру Валерию Гаркалину стало плохо в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 12:16
Общество

Мединский раскритиковал работу Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.
РИА Новости 09:10
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru 14 ноября в 14:38
Общество

Сильный прилив затопил итальянский город, где часто бывал Казанова

Сильный прилив затопил итальянский город Кьоджа, расположенный в 25 километрах от Венеции. Под водой оказался исторический центр города.
МИР 24 05:31
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Происшествия

СК проверит заявление о применении насилия на лекции историка Соколова

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин потребовал "внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы", передает "Российская газета".
Газета.Ru 14:39
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Политика

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
РБК вчера в 10:23
Общество

Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев

Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
BFM.ru 06:44
Шоу-бизнес

Водонаева дала слово, что пойдет к психологу

Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
РЕН ТВ вчера в 22:22
Экономика

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).
РБК 05:01
Гаджеты

Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и Android

Компания Microsoft заявила о том, что закрывает свой голосовой помощник Cortana для рынков некоторых стран.
Дни24 12:17
Политика

СМИ сообщили о девяти погибших в столкновениях в Кочабамбе в Боливии

РИА Новости 15:17
Шоу-бизнес

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Политика

Боливия разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой

Карен Лонгарик, министр иностранных дел переходного правительства Боливии, объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 15:00
Космос

Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода

Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Ридус 14 ноября в 05:10
Здоровье

В Туле обсудили проблемы медицины в селах

Проблемы медицины в селах Тульской области обсудил губернатор Алексей Дюмин с представителями системы здравоохранения в пятницу, 15 ноября.
Тульская служба новостей вчера в 13:44
Музыка

Аксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

REGNUM 10:13
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.
RT на русском 16:39
Армия и оружие

Российские военные заняли базу США в Сирии

Телеканал отметил, что американцы покидали базу в спешке. Военным удалось найти личные вещи солдат и еду.
Государственные Вести вчера в 05:14
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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