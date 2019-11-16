Футбол
ПрофильТренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси
Ранее Месси рассказал про свой лучший гол в карьере. Им, по его мнению стал, мяч, забитый в ворота команды «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов в 2009 году. Матч тогда завершился со счетом 2:0 в пользу «Барселоны».
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Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Футбол
Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели
Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Футбол
Определены 16 из 24 участников Евро-2020
В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020.
Автоспорт
Себастьян Феттель: Макс заслужил поул
Машина работала неплохо, по ходу квалификации её поведение улучшалось – это и было нашей целью.
Наука
В борьбе с депрессией поможет йога и дыхательные практики
Общество
Галкин прокомментировал сообщения о запрете концертов
Спорт
В Союзе биатлонистов России произошел скандал
Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
Общество
Мединский раскритиковал Фонд кино за неудачи в продвижении кино
Министр культуры Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российских фильмов за рубежом, сообщает агентство ТАСС.
Общество
Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году
Названы знаки Зодиака, для которых этот период будет особенно удачным.
Происшествия
Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли с похорон в реанимацию
Мать убитой историком Олегом Соколовым 24-летней аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета увезли в больницу с похорон дочери, как сообщает Говорит Москва.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Кино
Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон
За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
Общество
Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»
Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» лишил бонусных баллов и исключил из программы лояльности Михаила Галина, хозяина толстого кота Виктора, которого сотрудники авиакомпании отказывались пускать в салон самолёта из-за веса животного.
Футбол
Adidas ответил на отказ сборной России играть в новой форме
Презентация новой формы состоялась 7 ноября, ее специально разработали к чемпионату Европы 2020 года.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Кино
Сборы «Джокера» в прокате достигли миллиарда долларов
Мировые сборы «Джокера» (Joker) достигли одного миллиарда долларов.
Кино
Алексей Чадов полностью обнажился в новом фильме «Аванпост»
По сюжету, главные герои фильма, которых играют Алексей Чадов, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко и Петр Федоров, спасают людей от страшной угрозы.
ЖКХ
Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Кино
Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом
Политика
Осужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию
Гражданин Норвегии Фруде Берг, который был осужден в России за шпионаж, вернулся на родину.
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Латвию
В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 (до 21 года) молодежная сборная России одержала победу над сверстниками из Латвии – 2:0.