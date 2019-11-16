Футбол

ПрофильПрофильТренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси

Ранее Месси рассказал про свой лучший гол в карьере. Им, по его мнению стал, мяч, забитый в ворота команды «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов в 2009 году. Матч тогда завершился со счетом 2:0 в пользу «Барселоны».
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Капитан сборной Бразилии обвинил Месси в давлении на судей

Sport24.ru09:55

Т. Силва: есть арбитры, которые восхищаются Месси и становятся на его сторону

Чемпионат06:10

Капитан сборной Бразилии обвинил Месси в проявлении неуважения к сопернику и давлении на арбитра

Sportbox.RU20:15

Тите: «Давление в сборной Бразилии неизбежно»

Спорт-Экспресс01:01

Капитан сборной Бразилии обвинил Месси в проявлении неуважения к сопернику и давлении на арбитра

Матч ТВ20:15

Месси: «Всегда приятно побеждать бразильцев»

Sport.ru05:44

Тиаго Силва: «Месси всегда заставляет судью свистеть в его пользу. Рефери должны отложить свое восхищение»

Sports.ru07:50
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Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости 19:24
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС вчера в 08:51
Футбол

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели

Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко.
Профиль вчера в 15:02
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Происшествия

Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

РБК 11:15
Футбол

Определены 16 из 24 участников Евро-2020

В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020.
Sportbox.RU 17:41
Автоспорт

Себастьян Феттель: Макс заслужил поул

Машина работала неплохо, по ходу квалификации её поведение улучшалось – это и было нашей целью.
F1news.ru 14:23
Наука

В борьбе с депрессией поможет йога и дыхательные практики

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Общество

Галкин прокомментировал сообщения о запрете концертов

БИЗНЕС Online вчера в 15:22
Спорт

В Союзе биатлонистов России произошел скандал

Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
Взгляд.ру 22:38
Общество

Мединский раскритиковал Фонд кино за неудачи в продвижении кино

Министр культуры Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российских фильмов за рубежом, сообщает агентство ТАСС.
РБК 11:26
Общество

Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

Названы знаки Зодиака, для которых этот период будет особенно удачным.
Стерлеград 22:00
Происшествия

Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли с похорон в реанимацию

Мать убитой историком Олегом Соколовым 24-летней аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета увезли в больницу с похорон дочери, как сообщает Говорит Москва.
РЕН ТВ 09:56
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Кино

Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон

За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
ТАСС 14 ноября в 03:12
Общество

Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» лишил бонусных баллов и исключил из программы лояльности Михаила Галина, хозяина толстого кота Виктора, которого сотрудники авиакомпании отказывались пускать в салон самолёта из-за веса животного.
REGNUM 14 ноября в 20:56
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Футбол

Adidas ответил на отказ сборной России играть в новой форме

Презентация новой формы состоялась 7 ноября, ее специально разработали к чемпионату Европы 2020 года.
RuNews24.ru 14 ноября в 08:45
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru вчера в 11:57
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Известия вчера в 23:57
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Кино

Сборы «Джокера» в прокате достигли миллиарда долларов

Мировые сборы «Джокера» (Joker) достигли одного миллиарда долларов.
Профиль 10:35
Кино

Алексей Чадов полностью обнажился в новом фильме «Аванпост»

По сюжету, главные герои фильма, которых играют Алексей Чадов, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко и Петр Федоров, спасают людей от страшной угрозы.
Вечерний курьер 02:21
ЖКХ

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
RT на русском 14:44
Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
РИА Новости 15:05
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Кино

Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом

Профиль вчера в 10:23
Политика

Осужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию

Гражданин Норвегии Фруде Берг, который был осужден в России за шпионаж, вернулся на родину.
Газета.Ru 17:50
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Латвию

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 (до 21 года) молодежная сборная России одержала победу над сверстниками из Латвии – 2:0.
Metaratings вчера в 12:00
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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