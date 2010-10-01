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Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruТренер сборной Финляндии остался доволен жеребьевкой Евро-2020

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Главный тренер сборной Финляндии Марку Канерва поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Финны сыграют в группе В с Россией, Бельгией и Данией.
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