Футбол
Bookmaker-ratings.ruТренер сборной Финляндии остался доволен жеребьевкой Евро-2020
Главный тренер сборной Финляндии Марку Канерва поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Финны сыграют в группе В с Россией, Бельгией и Данией.
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Лучший тренер в истории и суперфорвард Пукки. С кем Россия сыграет на Евро
Спорт-Экспрессвчера в 15:45
Тренер сборной Финляндии: «Мы можем бросить вызов любому сопернику по группе Евро-2020»
Sportbox.RUвчера в 15:13
Главный тренер сборной Финляндии: Скорее всего, разобьем лагерь в Петербурге
Спорт день за днемвчера в 14:24
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Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть
Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
Хоккей
Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ
Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
Футбол
Моуринью пригласил 15-летнего боллбоя на командный обед «Тоттенхэма»
Происшествия
Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Происшествия
Полиция проводит проверку после нападения на хоккеиста «Амура»
Полиция проводит проверку после того, как капитан хоккейного клуба "Амур" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения на парковке в центре Хабаровска, устанавливается степень тяжести травм, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Хабаровскому краю в воскресенье.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Происшествия
Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26
Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны.
Политика
Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США
Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США.
Политика
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов.
Армия и оружие
The New York Times: российские военные в августе атаковали лагерь беженцев в Сирии
В августе 2019 года российская авиация атаковала лагерь для перемещенных лиц в районе сирийского города Хасс, пишет The New York Times.
Транспорт
РЖД начнет продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году
«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
Происшествия
Трое пострадавших в ДТП с автобусом находятся в реанимации в Чите
Технологии
В «Яндекс.Картах» появится возможность оплачивать заправку автомобиля
В сервисе «Яндекс.Карты» появится возможность осуществлять оплату за услуги заправки автомобиля, не выходя из него.
Армия и оружие
Сирийская армия теснит боевиков «Ан-Нусры» в провинции Идлиб
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Общество
Три жизненно необходимых лекарства приравняли к наркотикам в России
Три лекарственных препарата 1 декабря вошли в список сильнодействующих средств, за незаконный оборот которых в России грозит уголовное наказание.
Технологии
Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5
Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам.
Общество
В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Кино
Сериал «Мандалорец» создал «дыру» в каноне вселенной «Звёздных войн»
Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн».
Происшествия
Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии
Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».
Автоспорт
Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
Армия и оружие
Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца
Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тысяч тонн, стоимость его разработки и строительства оценивается в 300-400 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Авто
Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ обязательным условием эксплуатации автомобиля станет использование зимней резины.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Сегодня, 29 ноября, депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики единогласно приняли закон «О государственной границе».
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».