Футбол
РИА НовостиОпределились все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Сборная России по футболу во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года встретится с командой Финляндии, матч пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в ходе жеребьевки в Бухаресте.
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На мой взгляд, принципиально эта жеребьевка мало что решила – и то, что последним соперником стала сборная Финляндии, значит лишь то, что эту команду нужно обыгрывать. Надо отбираться и идти дальше. Тем более, что этот матч, как и встреча с командой Бельгии, пройдет в Санкт-Петербурге.
— Павел Колобков, российский фехтовальщикSports.ru вчера в 13:17
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Как играют сборные Дании и Финляндии. Разбор соперников сборной России на Евро-2020
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