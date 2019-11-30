На мой взгляд, принципиально эта жеребьевка мало что решила – и то, что последним соперником стала сборная Финляндии, значит лишь то, что эту команду нужно обыгрывать. Надо отбираться и идти дальше. Тем более, что этот матч, как и встреча с командой Бельгии, пройдет в Санкт-Петербурге.

Сборная России по футболу во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года встретится с командой Финляндии, матч пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в ходе жеребьевки в Бухаресте.

Определились все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Единоборства Рой Джонс высказался о бое Емельяненко и Кокляева Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс высказал мнение о поединке между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Общество Метит в Россию, попадает в Зеленского. Ахметов наносит ответный удар Для восстановления работы в компании Ахметова выдвинули требования, в частности остановить импорт электричества из России и Белоруссии и запустить рынок дополнительных услуг в рамках нового рынка электроэнергии.

Происшествия В Киеве совершили покушение на депутата областного совета Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.

Политика Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.

Общество Знаки зодиака, которых порадует 2020 год Один из самых непростых знаков зодиака, в 2020 году получит именно то, чего давно ему было необходимо — спокойствия.

Авто Назвали изменения для российских автомобилистов с 1 декабря Первый зимний месяц в этом году принесёт российским водителям новые налоги и правила, которые касаются как самих автомобилей, так и зимних покрышек, которые необходимо установить до 1 декабря.

Здоровье Трое иностранных детей будут прооперированы в клинике Краснодара После истории шестимесячной девочки с «маской Бэтмена» из США еще трое несовершеннолетних иностранных пациентов будут прооперированы в клинике Краснодара.

Футбол Экспресс на КХЛ от 02.12.2019 Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на хоккей из трех событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.

Политика Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.

Политика В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.

Происшествия В Ростове иностранный студент скончался от ножевого ранения В результате студент из Эквадора скончался от ножевых ранений, а молодой человек из Колумбии задержан в качестве подозреваемого.

Футбол «Наполи» провалил домашний матч с «Болоньей» В домашнем матче 14-го тура Серии А с «Болоньей» неаполитанцы начали удачно, в контратаке Фернандо Льоренте открыл счет ударом с линии штрафной в дальний угол.