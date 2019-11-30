Футбол

РИА НовостиРИА НовостиОпределились все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Сборная России по футболу во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года встретится с командой Финляндии, матч пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в ходе жеребьевки в Бухаресте.
Читать в источнике
Комментировать14
Павел Колобков
На мой взгляд, принципиально эта жеребьевка мало что решила – и то, что последним соперником стала сборная Финляндии, значит лишь то, что эту команду нужно обыгрывать. Надо отбираться и идти дальше. Тем более, что этот матч, как и встреча с командой Бельгии, пройдет в Санкт-Петербурге.
— Павел Колобков, российский фехтовальщикSports.ru вчера в 13:17

Подробнее о событии

Теему Пукки — о жеребьевке Евро-2020: «Хорошо, что все игры будут так близко»

Sportbox.RUвчера в 15:55

«Если в глазах двоится, это Миранчуки». Что пишут о сборной перед ЧЕ?

РИА Новости05:59

Аршавин оценил соперников сборной России на групповом этапе Евро-2020

Известиявчера в 17:48

Тренер Дании о Евро-2020: «Матчи против России и Финляндии будут решающими»

Sports.ru03:20

Теему Пукки — о жеребьевке Евро-2020: «Хорошо, что все игры будут так близко»

Матч ТВвчера в 15:55

На игре «молодёжек» «Зенита» и «Спартака» задержали фанатов красно-белых

Чемпионатвчера в 16:30

Как играют сборные Дании и Финляндии. Разбор соперников сборной России на Евро-2020

Sport24.ruвчера в 13:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Футбол

Тедеско: «Зенит» играл лучше «Спартака»

RT на русском 13:35
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году.
Известия 28 ноября в 16:02
Наука

Найден способ сделать виртуальную реальность неотличимой от настоящей

Учёные из Сколтеха разработали метод, который позволит сделать виртуальную реальность и компьютерную графику более реалистичными.
Ferra 09:15
Биатлон

Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 10:49
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ

В Роспотребнадзоре заявили, что заражение ВИЧ-инфекцией всё чаще происходит путём гетеросексуальных контактов.
RT на русском вчера в 21:17
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском 04:42
Единоборства

Рой Джонс высказался о бое Емельяненко и Кокляева

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс высказал мнение о поединке между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
RT на русском 07:13
Общество

Метит в Россию, попадает в Зеленского. Ахметов наносит ответный удар

Для восстановления работы в компании Ахметова выдвинули требования, в частности остановить импорт электричества из России и Белоруссии и запустить рынок дополнительных услуг в рамках нового рынка электроэнергии.
Украина.ру 29 ноября в 00:29
Происшествия

В Киеве совершили покушение на депутата областного совета

Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.
РБК 14:03
Общество

Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.
Известия 07:34
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Происшествия

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая потасовка

В Ингушетии на турнире по боевому самбо между спортсменами, тренерами и болельщиками произошла потасовка.
Российская газета 11:53
Политика

Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины

Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
РИА Новости 11:54
Общество

Знаки зодиака, которых порадует 2020 год

Один из самых непростых знаков зодиака, в 2020 году получит именно то, чего давно ему было необходимо — спокойствия.
SM News 10:49
Авто

Назвали изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Первый зимний месяц в этом году принесёт российским водителям новые налоги и правила, которые касаются как самих автомобилей, так и зимних покрышек, которые необходимо установить до 1 декабря.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Транспорт

На МЦД-1 запустят удлиненные поезда

Известия 09:05
Здоровье

Трое иностранных детей будут прооперированы в клинике Краснодара

После истории шестимесячной девочки с «маской Бэтмена» из США еще трое несовершеннолетних иностранных пациентов будут прооперированы в клинике Краснодара.
iReactor вчера в 19:53
Футбол

Экспресс на КХЛ от 02.12.2019

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на хоккей из трех событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру 13:08
Футбол

«Лестер» вырвал победу над «Эвертоном» и продолжает идти вторым

Гол засчитали после обращения к ВАР. «Лестер» продолжает идти вторым.
Евро-футбол.ру 13:36
Политика

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Lenta.ru 11:11
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета вчера в 21:06
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы

Известия вчера в 09:41
Армия и оружие

Сирийские ПВО атаковали беспилотники террористов у аэропорта Хамы

Народные новости 13:38
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Известия 06:35
Происшествия

В Ростове иностранный студент скончался от ножевого ранения

В результате студент из Эквадора скончался от ножевых ранений, а молодой человек из Колумбии задержан в качестве подозреваемого.
Российская газета 11:01
Футбол

«Наполи» провалил домашний матч с «Болоньей»

В домашнем матче 14-го тура Серии А с «Болоньей» неаполитанцы начали удачно, в контратаке Фернандо Льоренте открыл счет ударом с линии штрафной в дальний угол.
Евро-футбол.ру 13:56
Футбол

Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят

Остальные пускай на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать.
RT на русском 13:45
Шоу-бизнес

Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми

Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru вчера в 12:23
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное