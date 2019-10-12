Главный тренер сборной Кипра по футболу, израильский специалист Ран Бен-Шимон заявил о желании победить россиян в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Игра пройдет завтра, 13 октября, в Никосии на Кипре.

Спорт день за днем

Единоборства Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе В ночь с 12 на 13 октября в американском Чикаго состоялся вечер бокса, главными событиями которого стали поединки с участием украинца Александра Усика, дебютирующего в супертяжелом весе, и россиянина Дмитрия Бивола, в шестой раз защищающим титул чемпиона мира среди полутяжей по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Армия и оружие Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром Военный беспилотный летательный аппарат США XQ-58A Valkyrie сдуло ветром во время третьего испытательного полета.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Единоборства Боксёр, выступивший в андеркарде боя Усик — Уизерспун, оказался в коме Дэй находится в коме, и при этом не сообщается, вызвана ли она медиками искусственно или же Патрик впал в неё из-за травм.

Политика NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Армия и оружие Трамп считает, что войска США должны покинуть Сирию и вернуться домой Президент США Дональд Трамп заявил на конференции консервативных политиков в Вашингтоне, что американские военные не должны оставаться в Сирии, чтобы обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы.

Автоспорт Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1» Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.

Армия и оружие В США назвали основную цель России в случае глобальной войны В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.

Происшествия Бельгийскую принцессу арестовали в Лондоне за поддержку экоактивистов В Лондоне полицейские арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду, участвовавшую в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади.

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

Происшествия Подозреваемый назвал причину убийства 9-летней девочки в Саратове Напомним, тело Лизы Киселевой было обнаружено в одном из гаражей сегодня ночью.

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Шоу-бизнес Ольга Ушакова в четвертый раз станет мамой Примечательно, что телеведущая в третий раз стала мамой всего полтора года назад.

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Хоккей Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока. Ему наложили 20 швов Выяснилось, что это просто случай обезвоживания организма. Но у меня было около 20 швов на подбородке и четыре или пять на глазу.

Гаджеты Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft только что объявила, что следующее крупное полугодовое обновление её фирменной операционной системы Windows 10 будет называться Windows 10 November 2019 Update.

Происшествия «Смотрящего» по Украине криминального авторитета «раскороновали» В Киеве "раскороновали" и избили опасного криминального авторитета Андрея Недзельского, известного как Неделя.

Единоборства Немков и Сидельников победили на Bellator 230 Российские бойцы Вадим Немков и Кирилл Сидельников победили на Bellator 230 в Милане.

Общество Жители Екатеринбурга выбирают место для храма Святой Екатерины В воскресенье в Екатеринбурге проходит опрос по месту строительства храма Святой Екатерины.